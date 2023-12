En la calle y de luto: Leonardo García rompe el silencio y habla del desalojo de su hogar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse vestido de un triste luto y haber quedado en la calle, el reconocido y famoso actor, Leonardo García, recientemente compartió un video a través de sus redes sociales en el que decidió finalmente decidió romper el silencio con respecto a las cuestiones legales que tiene y por fin habla del desalojo de su hogar, que ha causado un gran impacto en sus miles de seguidores.

Como se sabe, el exactor de Televisa se encuentra en medio de una batalla legal contra una inmobiliaria que lo desalojó de su departamento en la Ciudad de México por un supuesto adeudo de cinco millones de pesos. El hijo de Andrés García, quien anteriormente empleó las redes sociales para denunciar que la residencia fue adquirida hace varios años y pagó el 65% de su valor, pero no dio el resto porque el lugar presentaba varios desperfectos.

Ahora ha brindado detalles del avance en este proceso que además involucra a varios de sus vecinos a través de un video en Instagram: "Hemos avanzado mucho, al día de hoy con certeza les digo que está haciendo acusada la inmobiliaria y sus dueños por delitos cometidos por gente responsable de la obra. Esto significa que lo que he sostenido desde un principio es completamente real, y no dicho por mí nada más, sino por la Fiscalía de la Ciudad de México, que está acusando a los responsables de las obras de Tennyson por estos hechos que han pasado".

Leonardo García.

El también empresario aseguró que en breve recurrirá a la prensa para revelar más detalles de este caso, pues desea evitar que más gente sufra una situación parecida a la suya, siguiendo con sus alegatos de justicia y que desea poder comprobar que el inmueble es suyo y lo estafaron: "En los próximos días, con todos los datos, copias y los informes de mi denuncia, acudiré a diferentes medios nacionales para presentar la red de vínculos".

Por último, Leonardo sentenció: "Agradezco el apoyo de la sociedad y les pido por favor que no desistamos. Firmes y que siga la lucha por nuestros derechos. Y no solamente soy yo el que está en este problema, tristemente hay muchas personas, y no lo vamos a permitir".

Leonardo y Andrés García.

Fuente: Tribuna del Yaqui