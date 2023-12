"Es correcta": Príncipe Harry afirma que 'The Crown' expuso la verdad de la Reina Isabel II

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el Príncipe Harry se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que en una reciente entrevista que brindó en televisión afirmó que The Crown no es una serie de ficción, sino que en realidad expuso la verdad de cada detalle personal y del reinado de su difunta abuela, la Reina Isabel II, por lo que señaló que "la historia es correcta",

Como se sabe la serie que fue creada por Netflix en base a las declaraciones de investigadores con respecto a los integrantes de la Corona, revelando los presuntos secretos mejor guardados y aclarando las dramas y escándalos en los que se han visto envueltos en las últimas décadas, tales como ha sucedido con la lamentable muerte de la querida royal, Lady Di, la cual se ha visto envuelta en rumores que sería por ordenes de la familia real.

Este proyecto desde su primer episodio ha causado gran revuelo y se cuestiona sobre muchas cosas, incluso en más de una ocasión reporteros se han querido acercar a los miembros de la Realeza, tales como el Príncipe William o el propio Rey Carlos III, para recibir declaraciones con respecto a la serie, si era verdad o mentira lo que exponían, a lo que ellos se mantuvieron en silencio como siempre lo hacen en estos casos.

Pero ahora, recientemente el esposo de Meghan Markle en una reciente entrevista por televisión, al ser cuestionado sobre si había visto el programa antes mencionado de la página de streaming, este declaró: "Sí, de hecho sí he visto The Crown, pues es que... (he visto) lo más antiguo y lo más reciente", dejando en claro que tenía conocimiento de lo sucedido en cada uno de los episodios de esto.

Finalmente, cuando se le cuestionó si al momento de verlo hacía nota mental o se decía así mismo si es verdad o no lo que están diciendo, este mencionó: "Sí de hecho sí lo hago", pero eso no fue todo, sino que dejó en completo shock cuando quiso hacer una acotación y agregó: "Que por cierto, otra razón por la cual es tan importante, es porque la historia es correcta", causando gran revuelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui