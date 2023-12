Ex de Galilea Montijo presume FOTO con "muy buena compañía"; guapa sonorense sería su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que hace unos meses Galilea Montijo anunciara que ya había iniciado una relación sentimental con Isaac Moreno, ahora fue su exesposo Fernando Reina Iglesias quien mostró que podría haber dejado la soltería para darle una nueva oportunidad al amor tras atravesar su divorcio. Como se sabe, fue el pasado mes de febrero que 'La Gali' confirmó que ella y el empresario ya habían finiquitado su relación sentimental luego de 11 años casados.

La presentadora del programa Hoy y el padre de su hijo Mateo estuvieron casados desde 2011 y tiempo después procrearon al adolescente, aunque él ya tenía otros dos hijos de un matrimonio anterior. Aunque se especuló mucho que terminaron su romance por una infidelidad u alguna otra causa de escándalo, ambos afirmaron que se separaron "desde el amor" y que seguirían teniendo una buena relación por el bien de Mateo.

Sin embargo, hace algunas semanas quedó al descubierto que había fricción entre ellos pues Galilea sacó a la luz que su exmarido también ya tenía nueva novia, pero él reviró lanzándole una fuerte indirecta en Instagram, donde publicó un video en el que contó porqué estaba tan feliz siendo soltero. No obstante, ahora el originario de Guerrero mostró que su etapa de soltería habría quedado atrás, pues publicó una foto en la que aparece muy bien acompañada.

Este miércoles 19 de diciembre, Reina Iglesias posteó una instantánea en la que aparece sentado en medio de un restaurante acompañado de una mujer rubia: "En muy buena compañía", escribió el costeño y etiquetó a la gran afortunada, quien es la conductora y comunicadora sonorense Edna Molina. De inmediato, la publicación de Fernando provocó furor y es que los internautas de inmediato compararon a su nueva novia con Gali.

Los usuarios no han parado de señalar que el también político ahora está al lado de una mujer "guapa e inteligente" luego de 11 años al lado de Montijo, además de que señalaron que Edna "se ve refinada, no como otras". Hasta el momento, Molina no ha respondido al romántico mensaje que le dedicó Fernando, por lo cual se desconoce si entre ellos hay solo una amistad o si están dándose una oportunidad en el amor.

