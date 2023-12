'Hechiceras': Holly Marie Combs revela que Alyssa Milano hizo que corrieran a Shannen Doherty

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La actriz Holly Marie Combs, conocida por su papel en la exitosa serie Charmed (Hechiceras), rompió el silencio sobre el drama detrás de escena entre ella, Alyssa Milano y Shannen Doherty durante una aparición en el podcast de Doherty, Let's Be Clear.

Combs, de 50 años, reveló detalles de una reunión que tuvo con el productor del programa, Jonathan Levin, después de la abrupta salida de Doherty en 2001 después de la tercera temporada. Según Combs, Levin le dijo que estaban en una posición difícil y que Alyssa Milano había amenazado con demandarlos por un ambiente de trabajo hostil si no despedían a Doherty. Milano, de 51 años, aparentemente había documentado cada vez que se sentía incómoda en el set, construyendo un caso contra Doherty.

A pesar de la tensión, Combs insistió en que no recordaba ningún intercambio de palabras duras o peleas en el set. "De hecho, hay personas que se portan mal y se salen con la suya", dijo con frustración, negando las acusaciones de un ambiente hostil.

Combs también reveló que se sintió tan afectada por el despido de Doherty que no quería continuar con el programa sin ella. Afirmó que Levin la amenazó con demandarla si renunciaba después de expresar su deseo de abandonar el proyecto.

En el podcast anterior de Doherty, esta última acusó a Milano y a su madre, Lin, de tratar de poner a Combs en su contra durante la producción de la segunda temporada. Doherty expresó su enojo por sentirse alejada de su amiga cercana y cómo esto causó una extraña división entre ellas.

Combs, al crecer en circunstancias adversas, fue atraída por la familia de Milano, que intentó adoptarla emocionalmente durante ese tiempo. Sin embargo, Doherty señaló tensiones adicionales, incluida la restricción de su acceso a Combs después de una cirugía.

A pesar de los conflictos, Doherty y Combs han mantenido una relación amistosa, colaborando en la serie de viajes Off the Map With Shannen & Holly en 2015.

Alyssa Milano también ha abordado la situación, admitiendo su parte de culpa en la tensión. En una entrevista reciente con Entertainment Tonight, Milano mencionó que gran parte de la lucha se debió a sentir que estaba compitiendo en lugar de apoyarse mutuamente, algo que lamenta en retrospectiva.

El drama detrás de Charmed sigue siendo un tema de interés para los fanáticos de la serie, y las revelaciones recientes de Holly Marie Combs proporcionan una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrentaron las actrices en el set.

Fuente: Tribuna