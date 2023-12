Luto en Televisa: Muere querida actriz a los 64 años y estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el fin de semana pasado Televisa y el mundo del espectáculo mexicano se encuentran de luto debido a la repentina partida de Rosita Pelayo, querida actriz que falleció a los 64 años de edad luego de una dolorosa lucha contra el cáncer de colon. Recientemente ha trascendido que la también comediante sí declaró su última voluntad y que dejó muy bien estipulado qué quería que ocurriera con sus bienes.

Doña Rosita tenía una carrera prominente en la empresa de San Ángel, donde se volvió famosa gracias al personaje de 'Licha' en la serie juvenil ¡¡Cachún cachún ra ra!!, que se transmitió entre 1981 y 1987. También destacó en telenovelas como La fiera, El maleficio, La casa al final de la calle y El bienamado. Además, incursionó en el teatro y la conducción de programas culturales y de entretenimiento, así como su canal de YouTube.



La hija del fallecido locutor Luis Manuel Pelayo, no tuvo hijos, pero sí muchos sobrinos y ahijados que la querían como una madre. Ante este panorama, surgieron muchas dudas de quién heredaría sus bienes y fue su amigo, el periodista Jorge Zamitiz, quien filtró todos los detalles. El comunicador relató ante las cámaras de Ventaneando que 'La Pelayo' decidió que su única heredera fuera Herminia, su empleada doméstica.

La voluntad de Rosita fue para la señora Herminia, que también quiero aclarar que la señora lo tiene más que ganado", expuso Jorge.

El comunicador aseguró que doña Herminia fue una amiga fiel hacia Rosita durante todo el tiempo que estuvo trabajando en su casa, pues jamás la abandonó, incluso cuando no recibía paga: "Más de 30 años con ella, estando en los momentos más difíciles de su salud, o sea estuvo aquí todo el tiempo y nunca la dejó, había veces que no había dinero para pagarle y ella decía 'aquí me quedo'", declaró. Y es que Herminia era de las pocas personas que estuvo al pendiente de la actriz durante las dos décadas que padeció artritis y luego cáncer de colon.

Por otro lado, Jorge señaló que están a la esperada de que el dinero que Rosita invirtió hace poco regrese a sus manos para poder cumplir con otro deseo de la famosa: "Alberto (Estrella) no está metido en nada de eso, es con la señora Patricia, ella ya vino, es una dama y yo sé que se va a resolver todo para Rosita". De acuerdo al relato del periodista, Rosita Pelayo le pidió que saldara sus deudas con este dinero, regresando los montos que diversas personas le dieron para que se atendiera.

Había deudas de personas que pagaron (gastos médicos), cantidades grandes, Rosita dio la instrucción de que se pagara a esas personas".

Como se sabe, Pelayo fue diagnosticada con cáncer de colon en 2023 y se sometió a varias cirugías, quimioterapias y radioterapias para combatir la enfermedad. Sin embargo, su situación se complicó y requirió una operación urgente que no pudo costear, por lo que recibió donaciones de amigos y colegas.

