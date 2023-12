¡Regresa a la política! Sergio Mayer se suma al equipo de Claudia Sheinbaum con Morena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque tenía dudas de regresar o no a la política, Sergio Mayer acaba de destapar a través de redes sociales que formará parte del equipo de Claudia Sheinbam como precandidata presidencial única del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mismo con el que él fue diputado.

Fue a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, donde el actor mostró que fue tomado en cuenta para participar en el proceso de las elecciones que se ejecutarán en 2024, por lo que se dijo agradecido por la oportunidad y la confianza de que juntos podrán conseguir mantener la batuta del país, así que reiteró su compromiso para cumplir con su objetivo.

Gracias estimada @Claudiashein por la invitación. Acepto con gratitud, entusiasmo y responsabilidad el compromiso para acompañarte en esta gran aventura de la continuidad de la transformación de nuestro país. Gracias @mario_delgado por la confianza y el apoyo incondicional", escribió el famoso.

Además, Mayer poso sonriente junto a la candidata y con Mario Delgado, pero tal como era de esperarse las reacciones no tardaron en hacerse presentes entre los internautas, pues la gran mayoría se mostró a disgusto por la decisión ya que consideran al creador de Solo Para Mujeres incapaz de llevar un cargo importante, además de que siguen cuestionando cómo fue que alcanzó un curul sin experiencia en el ambiente político.

Sergio Mayer regresa a trabajar en Morena | Twitter @SergioMayerb

Tras la noticia, algunos recordaron que mientras se encontraba en el reality de Televisa, Sergio Mayer constantemente hacia bromas acerca de sus intenciones políticas, asegurando incluso que le gustaría llegar a ser Presidente de México, lo cual le costó una ola de críticas que hoy retoman fuerza, pues creen que justo entró al programa con la intención de sumar simpatizantes.

El esposo de Issabela Camil, también comentó en su momento que le interesaría ir por la CDMX, aunque no descartó buscar la candidatura por algún estado, así que aunque esto no sucedió y ahora es parte del equipo de Sheinbaum, al estar de nuevo involucrado en estos asuntos no sería de sorprenderse que más adelante busque algún otro cargo público.

