Reportero detalla la muerte de Octavio Ocaña; probaría inocencia del Policía sentenciado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso reportero policial, Carlos Jiménez, está declarando que es seguro que el difunto actor, Octavio Ocaña, fue el verdadero responsable de su deceso, dando detalles de su muerte que desde ese 28 de octubre está llena de especulaciones y misterios sin resolver, destacando que esto probaría la inocencia de homicidio agravado del Policía sentenciado hace unos días.

Tras dos años de juicio, el pasado jueves 14 de diciembre se declaró culpable a Leopoldo 'N', el oficial que fue acusado de abuso de poder y asesinar a Octavio, por lo que pronto se descubrirá los años de sentencia que optaron era lo indicaron, que se dice podría ser de hasta 30 años. Se le acusó de sacarlo del auto, someterlo, darle un tiró en la cabeza y después regresarlo dañando el campo al mover las cosas e inculparlo a él mismo de su propio deceso.

Pero el pasado lunes 18 de diciembre, el reportero antes mencionado a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, aseguró que es un hecho que fue Ocaña quién se disparó y no que fueron los policías: "Al final se confirmó lo dicho: Octavio Ocaña se disparó solo con su pistola. Así lo dije desde el día del deceso. El policía recién sentenciado NO LO MATÓ, pero sí abusó de su autoridad y fue imprudente, lo que ocasionó que chocara y eso, a su vez, provocó que se disparara y se matara".

Ahora, de nueva cuenta Jiménez habló con respecto a lo que dijo en la red social y en una entrevista para el matutino de Imagen TV, destacó que sostiene lo dicho pues hay investigaciones científicas, después de varios peritajes, de análisis, señalando que el actor de Vecinos iba intentando huir de los oficiales, reconociendo que aunque estos sí abusaron de su poder y sí dispararon a la camioneta, la realidad es que esas balas jamás atravesaron y no impactaron en contra del joven, agregando que fue los oficiales le chocaron por detrás, ocasionando que se subiera a la barrera y eso hizo que detonara por error su propia arma, matándose.

De forma insistente declaró que el arma la traía en la mano el inmortal 'Benito Rivers', detallando que al Policía no se le acusó de un homicidio agravado, ni de lo que lo acusan la familia de bajarlo del auto, afirmando que no se confirmó que eso sucediera. Con respecto a que las manos de Ocaña no tenía pólvora, que sugiere no disparó, señaló que los paramédicos al momento de querer salvarle la vida de camino al hospital, lo lavaron y por ende eliminaron todo rastro de la pólvora.

Jiménez declaró que admira mucho a la familia por luchar tanto para encontrar la verdad, pero que lamentablemente no tienen una verdad absoluta y que el video que dice el padre del fallecido del actor de Televisa siendo sometido de esa manera en realidad no existe, concluyendo su punto que el fiscal que estaba en ese momento, se fue del caso y aún sostiene que siguen manteniendo su teoría de que Octavio se disparó y que todos los que han tomado el caso llegan a lo mismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui