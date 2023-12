Rihanna y A$AP Rocky anhelan una hija después de dar la bienvenida a 2 niños

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - La exitosa pareja de música, Rihanna y A$AP Rocky, reveló su deseo de tener una hija después de dar la bienvenida a dos hijos. Su primogénito, RZA Athelaston Mayers, tiene 19 meses, mientras que Riot Rose Mayers, su segundo hijo, tiene solo cuatro meses.

La estrella del pop, de 35 años, expresó su esperanza de tener una niña, bromeando sobre sus probabilidades al decir: "Voy a batear al 75 por ciento para un chico la próxima vez. Así que cruzaremos los dedos". Rihanna compartió anécdotas sobre RZA, quien, según ella, es tímido ante la cámara y reacciona cuando la ve con el teléfono, diciendo: "No te estoy entreteniendo".

Rihanna y su familia

A pesar de la felicidad familiar, hay que mencionar que A$AP Rocky enfrenta cargos legales por agresión, programados para su lectura de cargos el 8 de enero. Se declaró inocente de dos cargos relacionados con un tiroteo en 2021. Su abogado es Joseph Tacopina, quien también representa al expresidente Donald Trump.

Rihanna y A$AP confirmaron su romance en 2020 y, según el rapero, colaboran exitosamente en "la creación de niños", considerándola su "mejor creación hasta ahora". Con la familia creciendo, Rihanna, fundadora de Savage X Fenty, posiblemente aparezca en el próximo álbum de A$AP, Don't Be Dumb.

A pesar de la expansión familiar, Rihanna no lanzará su noveno álbum de estudio pronto. Su canción Lift Me Up de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever está nominada a los Premios Grammy en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

También hay que señalar que Rihanna, en una charla sincera con Access Hollywood, reveló su sorpresa al descubrir que su hijo menor, Riot, no heredó el tamaño de su frente como su hijo mayor, RZA. La cantante de 35 años, madre de dos hijos con A$AP Rocky, expresó su esperanza de romper maldiciones generacionales y criar a sus hijos de manera diferente. Además, Rihanna elogió a A$AP como un padre emocionante y amoroso, destacando su liderazgo y paciencia.

Lo amo de manera diferente como padre, esto es importante. Es excitante, es como, wow, qué líder, qué gran paciente amoroso... y mis hijos están obsesionados con él. Solo soy un fondo, solo soy un extra. No importa si fueron niñas o niños, aman a su papá de manera diferente y eso es todo".

La revelación se produce semanas después de que un juez ordenara que A$AP fuera juzgado por dos delitos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática.

Fuente: Tribuna