¿Se separan? Sebastián Rulli hace inesperada confesión de Angelique Boyer a 10 años juntos

Ciudad de México.- El famoso y muy querido galán de melodramas, Sebastián Rulli, recientemente volvió a dejar a más de uno completamente en shock, debido a que en una entrevista con diferentes medios de comunicación, entre ellos Televisa, hizo una muy inesperada confesión con respecto a su relación sentimental al lado de la guapa y talentosa actriz de telenovelas, Angelique Boyer, ¿acaso se separaron tras 10 años juntos?

Una de las parejas más famosas y sobresalientes del medio del espectáculo son los actores de melodramas como Teresa y Lo Qué La Vida Me Robó, una de las novelas en las que trabajaron juntos, pues ya casi celebran una década juntos viéndose con mucho amor y una gran solidez, sin embargo, recientemente Rulli dejó con la boca abierta al señalar que no iba a haber más avances con Boyer.

Esto no se debe a una separación o una pelea, sino debido al hecho de que confesó que ni él, ni la guapa actriz de El Amor Invencible ven necesario una boda o tener hijos, destacando que: "Sí, hace mucho tiempo que hemos hablado de muchas bodas y seguimos muy felices", agregando que si no llegan al altar es por qué ambos así se sienten plenos: "La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así".

Angelique y Sebastián. Internet

Y aunque el protagonista de El Dragón tuvo una unión con Boyer, este destacó que no van a llegar al altar por más que insistan y siente que no necesitan de un papel para saber que se aman: "Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos. Yo soy papá gracias a Dios, estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo"

Finalmente, Rulli destacó que aman trabajar juntos y espera hacerlo más seguido, aún cuando es de los momentos en que menos tiempo pasan juntos, agregando que aunque sí tienen sus tropezones saben solucionarlo de la mejor manera: "Por supuesto que nadie es perfecto ni la vida es color de rosa, pero nosotros compartimos lo que nos gusta compartir, nuestros problemas los resolvemos entre nosotros y el secreto es ese: que haya buena comunicación, respeto y amor, si no hay eso, no hay nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui