¿Silvia Pinal, grave? Sylvia Pasquel aclara la verdad de la salud de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz de melodramas, Sylvia Pasquel, recientemente despejó una duda que ha mantenido en alerta a millones de mexicanos, pues aclaró la verdad detrás del actual estado de salud de su famosa madre, la querida primera actriz del 'Cine de Oro' y novelas, Silvia Pinal, acabando con los rumores que surgieron en las últimas horas. ¿A caso la actriz de Televisa se encuentra grave?

Fue el pasado lunes 18 de diciembre que el periodista, Mario de la Reguera, informó que la primera actriz tenía severos problemas respiratorios, por lo que no podría asistir este martes 19 de diciembre a los Premio Bravo: "Estaba bastante delicada de salud en el aspecto del pecho que le ha atacado fuerte, precisamente porque días antes todos ellos se fueron a una comida en el San Ángel Inn, que es muy bonito pero es muy frío, fue tan fuerte el frío que desde entonces no se ha podido reponer".

Ante este hecho, declaró que para poder estabilizarla tuvieron que usar varios métodos médicos que suelen realizarse cuando son casos de gravedad,: "Tienen que ponerle oxígeno caliente para que mejore y están un poquito preocupados por la edad de Silvia, por los pulmones, los bronquios y todo eso". Cabe mencionar que desde hace años se dice que la actriz de novelas como Mi Marido Tiene Familia padece de problemas de los bronquios.

Silvia Pinal. Internet

Pero, mientras que de la Reguera afirma que está delicada de salud y debe tener cuidados especiales, Pasquel en una entrevista con Imagen TV dejó en claro que su madre estaba bien, pues cuando le cuestionaron si pasarían la Navidad en familia, después de que confesara que se iría a Acapulco y comenzaría con reparaciones de su departamento, también señaló que su madre estaría con ella: "Una cena tranquila con familiares y amigos. Sí, claro (estará Silvia Pinal)".

En cuanto le cuestionaron sobre cómo se encuentra la salud de la abuela de Stephanie Salas, esta no hizo ningún comentario alarmante, sino que afirmó que está "bien", pero que la están cuidado para que no se enferme por lo que "ahorita no la sacamos, hace mucho frío". Cabe resaltar que desde hace semanas corren rumores de que la primera actriz no estaría para nada bien y su salud se deterioraría cada día más.

