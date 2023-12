Sydney Sweeney compra casa con valor sentimental para su familia

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La actriz Sydney Sweeney, conocida por sus roles en The White Lotus y Euphoria, compartió recientemente la emotiva historia de cómo adquirió la casa de su bisabuela, una residencia llena de significado para varias generaciones de su familia.

Durante su aparición en The Kelly Clarkson Show, Sweeney, de 26 años, reveló que la casa originalmente pertenecía a su bisabuela y bisabuelo, siendo el lugar de nacimiento de su abuela y su madre. Tras el fallecimiento del bisabuelo, la familia no pudo mantener la propiedad, y la casa cambió de dueños.

Sweeney, decidida a preservar el valor sentimental de la residencia, contactó a los actuales propietarios el año pasado y logró recomprar la casa. En la entrevista, compartió la importancia emocional del lugar y cómo ahora es vecina de su abuela, quien aún reside en la casa contigua.

The Kelly Clarkson Show

Mi bisabuela tenía una hermosa casa de dos dormitorios en la que vivían. Mi abuela nació en ella. Mi mamá nació en ella, y luego, a medida que los niños crecieron, construyeron en la propiedad otra casa", explicó Sweeney a Kelly Clarkson.

La actriz también abordó las dificultades financieras que enfrentó su familia mientras ella perseguía su carrera actoral. En el pasado, la familia tuvo que enfrentarse a la bancarrota y perder su casa en el lago. Sydney trabajó en diversos empleos, desde limpiar baños hasta servir como guía turística, para apoyar su sueño y contribuir económicamente a su familia.

Sydney Sweeney

Actualmente, Sydney Sweeney es una destacada actriz en Hollywood, con papeles clave en exitosas producciones como The White Lotus y Euphoria. Su nueva comedia romántica, Anyone but You, está generando expectación en la industria.

Aunque la actriz está alcanzando el éxito en su carrera profesional, también compartió sus reflexiones sobre el matrimonio y la familia en una reciente entrevista con Glamour. Sydney, quien se rumorea que está comprometida con su novio Jonathan Davino, admitió sentirse "atrasada" al comparar su situación con la de sus amigos y primos, muchos de los cuales ya están casados y formando familias.

A pesar de estas percepciones, Sweeney reveló sus sueños de tener cuatro hijos y compartir experiencias familiares significativas, destacando su deseo de enseñarles a esquiar y vivir a través de su imaginación. La actriz espera con entusiasmo el próximo capítulo de su vida tanto en el ámbito personal como profesional.

Fuente: Tribuna