Tras 'drama' en Televisa, Silvia Navarro se molesta con reportero por inesperada razón

Ciudad de México.- Después de supuestamente vivir un gran drama en Televisa, la famosa y reconocida actriz de melodramas, Silvia Navarro, de nueva cuenta se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que recientemente se presentó en un evento público en el que se molestó con reportero del matutino, Venga la Alegría, por haberle hecho una muy inesperada razón

El pasado sábado 9 de diciembre se cumplieron dos años del lamentable deceso de Carmen por un derrame cerebral, por lo que su hija, María Eugenia Plasencia realizó una misa en su honor, esperando que amigos de Salinas asistieran para recordarla en una fecha tan importante y tan dolorosa para la familia, sin embargo, al lugar asistieron pocas personas, provocando la molestia y dolor al pensar que todos ya han olvidado a su madre.

Ante este hecho, María Eugenia en el matutino de TV Azteca confesó que casi nadie asistió a esta misa, expresando: "Qué triste que tanta gente que mi mamá ayudó, que les dio amor, que les dio. Estoy hablando en general, que triste que tanta gente que mi mamá veía por ella, no estuvieron presentes, éramos nada más como 18 gentes, en una iglesia que es grandecita, y resulta que nunca ya llegó más gente, y pues sí me dolió mucho".

Y ahora, durante su pasó por una alfombra roja, el reportero del Ajusco, habló con respecto a esta situación, por lo que le cuestionó a Navarro si ella aún recordaba a Salinas, con quién trabajó en Mi Corazón Es Tuyo, y el por qué no fue a la misa, la actriz exclamó que ella no podía dar su opinión al respecto y simplemente respondía sí o no a los cuestionamientos de Gabriel Cuevas, mostrándose molesta e incómoda, negándose a dar respuestas concisas.

Cabe mencionar que esto sucede también después de que se dijera que tras su última visita al programa Hoy, supuestamente tuvo un altercado con su productora, Andrea Rodríguez Doria, ya que declararon que al parecer le habrían mentido al decirle que también estaría presente un colega de su más reciente filme, y que al final no sucedió y ahora se negaría a volver a aparecer en este matutino.

Fuente: Tribuna del Yaqui