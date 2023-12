Cher revela su consejo imprescindible para las mujeres: "Sal con un hombre más joven"

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La icónica cantante Cher, de 77 años, compartió su consejo más reciente para las mujeres durante una entrevista en el episodio del viernes de Chicken Soup Date con la presentadora Amelia Dimoldenberg. La estrella de I Got You Babe fue directa al afirmar que todas las mujeres deberían "salir con un hombre más joven" al menos una vez en la vida.

Cher, actualmente en una relación con el ejecutivo musical Alexander Edwards, de 37 años, reveló detalles sobre su inesperado romance durante la charla. Describió cómo el romance se desarrolló a través de mensajes de texto, recordando un momento en el que Edwards le envió un mensaje mientras ella estaba en Suiza. A pesar de sus iniciales reservas sobre enamorarse de alguien 40 años más joven, Cher admitió que el vínculo entre ellos fue instantáneo.

El episodio también reveló anécdotas sobre la relación, incluido un anillo que Edwards le regaló a Cher, y cómo la pareja, después de un breve distanciamiento en mayo, volvió a estar junta unos meses después. Cher expresó su felicidad en la relación, destacando que Edwards la hace feliz y que disfrutan de su tiempo juntos. La pareja lanzó un álbum navideño conjunto en octubre después de haber grabado juntos.

A pesar de su sugerencia de salir con alguien más joven, Cher concluyó su entrevista con la esperanza de que todas las mujeres encuentren la felicidad y el entendimiento en sus relaciones. La cantante, ganadora de un Grammy, compartió que ella y Edwards se entienden mutuamente y disfrutan de su conexión tanto personal como profesionalmente.

Hay que recordar que, durante la víspera de Navidad del año pasado, la cantante Cher de 76 años de edad, sorprendió a sus seguidores con la imagen de una fotografía donde presumió un anillo de diamantes, el cual se trató de un obsequio de parte de su novio, el rapero Alexander 'AE' Edwards de 36 años de edad con quien lleva varios meses de relación, imagen que después remarcó, la había subido a las redes sociales con el objetivo demostrar su nuevo diseño de uñas.

Aunque esta fotografía de inmediato llamó la atención pues se creía era por presumir su nuevo anillo de compromiso y por ende futuras nupcias, la intérprete de temas como Belive, After All, Little Man o I Got You Babe, pronto remarcó que solo se trataba de una manera peculiar demostrar el obsequio y claro, enfocarse en el diseño que tenía en su manicura; no obstante, ahora ha recordado a su madre, la señora Georgia Holt quien falleció a la edad de 96 años y a quien ella hubiera deseado mostrarle el anillo, elevando de nuevo rumores respecto a si es o no uno de compromiso.

Fuente: Tribuna