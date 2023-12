Dania Méndez estalla en 'LEBEH' y en vivo de 'Hoy' acusa a jurado de regalar calificaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Dania Méndez, recientemente dejó en claro que no se callara ante las injusticias, por lo que estalló molesta tras su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que armándose de valor en pleno programa en vivo de Hoy no dudo en dejar en claro sus pensamientos, acusando a los jurados de tener favoritos y regalar calificaciones.

Fue el pasado lunes 2 de octubre del año en curso cuando se realizó el tan esperado estreno de la quinta temporada de la competencia de baile, dónde las parejas que formarían parte de esta emisión desfilaron por la alfombra roja para hacer su triunfal entrada a este importante reto, en el que se confirmó que Méndez iba a estar acompañado a lo largo de esta del reconocido y guapo actor de melodramas, Marcó León.

Dicha pareja para la exparticipante de La Casa de los Famosos, que se transmitió en Telemundo, parece que le cayó del cielo, pues desde el primer momento en que presentaron su coreografía les señalaron que tenían buena química y que se complementaban, siendo semana a semana los favoritos del público y aparentemente del jurado, pues en la tabla de posiciones suelen estar en el top tres, usualmente el primer o segundo lugar.

Calificaciones de Dania y Marco. Instagram @programahoy

Pero, lamentablemente la semana que ha conformado del lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre, no le ha ido de la mejor manera a Dania y el actor de la novela En Tierras Salvajes, puesto en que su primer baile obtuvieron un total de 33 puntos de 40, lo que los llevó a estar en la línea de riesgo durante el viernes de sentencia, presentándose con la coreografía de un estilo lírico, lo cual los hizo acreedores de 38 puntos de 50, siendo preocupante pues obtuvieron cuatro 8's y un 6.

Esta situación dejó muy molesta e inconforme a la exintegrante de Acapulco Shore, puesto a que en las criticas señalaron que el bailar la Primera Cita de Carín León no quedaba con el estilo, otros que no parecía que hubiera esa chispa y más directamente que no les gustó para nada, así que cuando fue su turno de hablar simplemente dijo que le parecía que estaban "regalando calificaciones" a ciertos participantes, aunque no dio nombres, dejó en claro que cree que hay quienes no merecían sus buenas calificaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui