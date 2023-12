Emergencia en el cumpleaños de Britney Spears: Celebración detenida por salud de su amada perrita

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - Las festividades planeadas para celebrar el cumpleaños número 42 de Britney Spears se vieron interrumpidas de manera abrupta en la madrugada del sábado cuando uno de sus queridos perros enfrentó una aparente emergencia médica. Según informes de TMZ, la Princesa del Pop se vio obligada a llevar a su mascota a una clínica veterinaria abierta las 24 horas cerca de las 2 a.m. hora local en Los Ángeles.

Las imágenes obtenidas por TMZ capturaron a Spears visiblemente preocupada y molesta mientras se dirigía a un vehículo fuera de la residencia de su mánager, Cade Hudson, donde, según se informa, se estaba llevando a cabo una "celebración previa al cumpleaños". Su hermano, Bryan Spears, también fue visto saliendo de la casa sosteniendo una lata de Coca-Cola.

Britney y su perrito

Britney, vestida casualmente con una camisa de franela roja y blanca, pantalones blancos holgados y zapatillas deportivas, fue fotografiada junto a su hermano. Por otro lado, Bryan estaba ataviado con una camisa azul marino, chaqueta negra, gorra de vendedor de periódicos y jeans, junto a un amigo no identificado.

Aunque no está claro qué sucedió exactamente con el perro de Britney, los fotógrafos afirmaron que presenciaron cómo lo trasladaban a la clínica veterinaria. Page Six se puso en contacto con los representantes de la artista para obtener comentarios, pero no se recibió respuesta de inmediato.

Britney y su perrito

Después de dejar al perro, Britney fue vista entrando a una tienda de conveniencia en Sunset Strip con Cade Hudson. El mánager veterano fue fotografiado saliendo descalzo del establecimiento, sosteniendo una bolsa llena de artículos recién adquiridos. Según TMZ, Britney y su equipo regresaron a la clínica veterinaria poco después, pero no se ha revelado el estado actual de la salud del perro ni si ha sido dado de alta.

Cabe destacar que Britney estuvo involucrada recientemente en una disputa de custodia con su ex esposo, Sam Asghari, de 29 años, sobre sus cinco perros después de su separación. Aunque llegaron a un acuerdo en agosto, donde Britney obtuvo la custodia completa de cuatro de sus mascotas, la situación actual de la mascota afectada aún no se ha confirmado.

Esta no es la primera vez que los perros de Britney enfrentan problemas de salud. En agosto de 2021, uno de sus canes experimentó otra emergencia médica y no regresó después de ser llevado al veterinario. En ese momento, hubo especulaciones sobre negligencia, aunque otra fuente aseguró que Britney ama a sus perros y nunca los maltrataría.

Documentos legales de 2014 relacionados con la tutela de Britney revelaron que la cantante gastó más de $31,000 solo en sus perros, incluyendo $1,585 en ropa y $5,205 en una niñera para ellos. La situación actual del perro afectado sigue sin estar clara, y la preocupación por su salud persiste entre los seguidores de la estrella del pop.

