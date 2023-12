Karime Pindter destapa que tuvo un encuentro con Aaron Mercury: "Está deli"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karime Pindter confirmó lo que muchos ya se imaginaban, pues desde hace meses dejó entrever que Aaron Mercury le parecía atractivo, así que ahora sabemos que ya forma parte de la lista de todos los hombres que han pasado por sus filas, pues si bien nunca fueron pareja si tuvo sus quereres con el famoso creador de contenido, noticia que dejó en shock a sus fanáticos.

Tras el fallido compromiso de la 'Matrioshka' no se le ha vuelto a conocer a otra pareja oficial, pero eso no significa que todo este tiempo se la ha pasado sola y fue en los premios MTV Miaw, donde comenzó el coqueteo entre la estrella de Acapulco Shore y el ex de Yeri Mua, pues coincidieron en alfombra y ella confesó en una dinámica que lo elegiría a él para tener intimidad: "Me c…jo a Aarón porque es un papacito, de hecho le traigo ganas y se la canto en vivo", comentó.

Tal como era de esperarse, el comentario de Karime no pasó desapercibido y el tiktoker le respondió, asegurando que se sintió sumamente halagado y la invitó a salir, lo cual sí sucedió, además de que acudió al podcast Karime Kooler, donde se terminaron compartiendo cama, al menos eso es lo que asegura la famosa.

Fue en la reciente emisión de Acapulco Shock, donde Karime Pindter asistió como invitada, así que durante una sección la llenaron de preguntas que debía contestar de la manera más honesta, por lo que Gerardo Escareño de Vaya Vaya TV, aprovechó para despejar dudas de si hubo algo o no con Marcury.

Fue amor de after de podcast, era una fantasía de estar con un invitado y estuvo padre, es un niño lindo", confesó.

La estrella de los realitys reconoce que no le había pasado algo similar con ninguno de sus invitados, pero le gusto tanto la experiencia que tuvo con Aaron que sí le gustaría repetir, además de que presumió las grandes cualidades del famoso del Internet: "Nunca lo había hecho, pero está deli y me anime. Está dotado demás, le quitaría tantito para que resbale mejor", dijo entre risas.

Finalmente, Karime dijo que ese en encuentro estuvo lleno de 'colágeno', pues reconoce que se sintió como toda una señora, debido a que él tiene 23 años y ella 30, pero eso no les importó y al parecer mantienen una buena amistad, dado que se siguen en redes sociales. No obstante, hasta la publicación de esta nota, Aaron Mercury no ha reaccionado a las declaraciones de la famosa.

