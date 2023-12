Luis de Llano dice ser "víctima" de Sasha Sokhol por ser un hombre exitoso y privilegiado

Ciudad de México.- Si bien, el caso de Sasha Sokhol salió a la luz en el mes de marzo del 2022, esta controversia continúan dando de qué hablar por diversas razones, entre las que destaca que una gran cantidad de famosos fue consciente de la relación que la exTimbiriche sostuvo con el manager de Televisa, Luis De Llano, cuando ambos tenían una diferencia de edad de 25 años, así como la negativa del productor de Atrévete a Soñar por reconocer que habría cometido un delito, puesto desde su perspectiva, él no hizo nada malo.

Es ante esta situación que Sasha inició un proceso legal en contra de De Llano, el cual continúa en marcha. El pasado jueves, 30 de noviembre, Luis se presentó ante el Senado de la República para apoyar la iniciativa Ley Magno, misma que busca igualar las condiciones entre hombres y mujeres, destacando que existen casos en los que los masculinos también son víctimas de féminas, tomándose a él mismo como ejemplo.

Según lo declarado por De Llano, él mismo ha sido “víctima” de una mujer por ser un hombre exitoso y contar con ciertos privilegios. Cabe aclarar que el productor hizo dichas afirmaciones con cuidado de no mencionar el nombre de Sasha Sokhol de manera directa, aunque sí dejó entrever que sería gracias a las acusaciones de la también actriz que, tanto él como su familia, habían sido víctimas del odio y el acoso de la gente.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el imple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos”, declaró De Llano en su discurso.