Manelyk González reacciona al romance de Jawy Méndez y Macky González en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- Manelyk González tuvo una larga relación con Jawy Méndez e incluso estuvieron a punto de llegar al altar, pero terminaron y no de la mejor manera, así que existía la curiosidad de conocer la opinión de la llamada 'Reina de Acapulco Shore' ante el romance que está protagonizando su ex dentro de su participación en Exatlón México.

Y es que Jawy decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto a Macky González, con quien ya se besó dentro del programa y pactaron conocerse para ver si saliendo de las grabaciones pueden tener algo serio o no. Además, cabe mencionar que la campeona del equipo de Contendientes y Mane se conocen por el reality Los 50, donde por cierto no se llevaron nada bien.

Jawy Méndez estrena romance con Macky González | Crédito TV Azteca

Tal como era de esperarse la comparación entre ambas no tardaron a hacerse presentes, así que ante tanto alboroto la llamada 'Pajarita' decidió salir a dar su reacción con una de sus icónicas frases con la que dejó en claro lo que pasa por su cabeza y que no tienen ni un punto de similitud, así que le da lo mismo lo que pase entre ellos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Manelyk González compartió a sus millones de seguidores un TikTok en el que destaca: "Las perras con las perras y las p…dejas con las p…jas", lo cual para muchos fue una fuerte indirecta hacia la atleta y su expareja, dejando entre ver que ella estaría en un nivel superior a ellos.

¿Por qué terminó Manelyk González con Jawy Méndez?

La relación de Mane y Jawy tuvo altas y bajas durante su estancia en Acapulco Shore, pues aunque todo inició como una buena amistad, durante la segunda entrega del show decidieron iniciar un romance que los llevó a convertirse en una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento, así que después de cinco años de noviazgo se comprometieron.

La boda nunca llegó debido a que Mane puso punto final a lo que tenían, pues dijo no aguantar más los chantajes y constantes infidelidades de Méndez, quien por el contrario dijo que nunca le dio argumentos para su ruptura más que ella ya no era no feliz con lo que tenían, así que la habría respetado por el cariño que se tuvieron, pero desde que se dejaron se han sacado a relucir algunos de sus secretos.

