Se volvió mujer: Tras retiro de novelas, galán de Televisa confiesa en 'Hoy' que tiene cáncer

Ciudad de México.- Un famoso protagonista y villano de telenovelas, quien lleva 14 años trabajando en Televisa y que hace unos años se volvió mujer, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy hablando de su lucha contra el cáncer. Se trata del actor y conductor Julián Gil, quien recientemente relató que le habían vuelto a encontrar masa cancerígena en la piel.

El argentino-puertorriqueño comenzó su carrera en la televisión latina y luego en 2009 realizó su debut en la empresa de San Ángel participando en el melodrama Sortilegio, donde dio vida a un bisexual. Y después estuvo en otras novelas como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, ¿Qué le pasa a mi familia? y La Herencia, donde realizó personajes antagónicos y de galán.

Sin embargo, durante los últimos dos años Julián se retiró de las novelas y comenzó a trabajar en el equipo de TUDN como comentarista deportivo. Pero este 2023 por fin volvió a actuar y fue con un papel importante en la nueva versión de El Maleficio. Mientras que en el teatro, el prometido de Valeria Marín hasta se volvió mujer para interpretar a un travestido en la puesta en escena Divorciémonos mi amor.

Julián se volvió mujer para una obra de teatro

Ayer viernes 1 de diciembre, Julián Gil apareció dando una entrevista exclusiva al programa Hoy donde contó que por fin había regresado a las grabaciones de El Maleficio luego de haber sido diagnosticado otra vez con cáncer. "La mejor medicina para estas noticias, para enfermedades, es hacer lo que uno ama, lo que te emociona, lo que te motiva, estoy contentísimo de poder superar esto que estoy viviendo", expresó.

Y es que no es la primera vez que el exesposo de Marjorie de Sousa se enfrenta al cáncer de piel pues en 2020 también le diagnosticaron esta enfermedad: "Ya estaba libre de cáncer y fui a una visita con la doctora porque justo había visto que me había salido un lunarcito, fui donde la doctora y efectivamente era cáncer". Finalmente, Julián Gil compartió que su tipo de cáncer no requiere que tome tratamiento médico y solo basta con una cirugía de extirpación.

No hace falta quimios, no es un melanoma, que este sí la puede regar (esparcir la enfermedad), que haga metástasis, con que me lo extirpen es suficiente", dijo el actor e invitó a sus fans a "cuidarse del sol".

