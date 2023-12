Tras saga de canciones, Shakira prepararía un documental de su ruptura para hundir a Piqué

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que después de la exitosa saga de canciones que realizó en contra de su expareja, el muy odiado exfutbolista español, Gerard Piqué, la famosa y muy querida cantante de origen colombiano, Shakira, aún no termina de hacerse oír y expresar sus sentimientos, pues se dice que estaría preparando un documental para hablar de su tan polémica ruptura y así volver a hundirlo públicamente.

Como se sabe, en el 2022 se desató el escándalo del año cuando la intérprete de Las de la Intuición y el deportista español lanzaron un comunicado en el que confirmaron su separación sentimental, tras la cual los dramas no han faltado, pues se dijo que esto fue a causa de una infidelidad por parte de él con Clara Chía, además de que la colombiana no se ha quedado callada y a través de temas como TQG y la Session Music Vol. 53 al lado de Bizarrap y muchas otras más, ha expresado todo su sentir al respecto.

Pero al parecer la larga lista de temas en contra de su ex, no sería lo único que preparó para sus fans, pues recientemente en el programa Mamarazzis, se ha afirmado que estaría realizando un documental de la ruptura, pues la presentadora, Lorena Vázquez, exclamó: "Está claro que Shakira está grabando material gráfico para un proyecto audiovisual, un documental o un reality estilo documental. Parece que hoy en día si eres una persona famosa y no tienes tu propia realidad de estilo documental, no eres nadie", a lo que su colega, Laura Fa, agregó que sería más bien de drama y que podría titularse El Engaño y Yo.

Ante este hecho, afirmaron que la creadora de temas como El Jefe, que fue un tema contra su exsuegro, en este supuesto documental va a comentar todo lo que no se vio de su separación, así como de todo el proceso posterior que ha tenido que sortear para poder reinventarse, por lo que se espera que este material, que ya pinta para ser todo un éxito y romper récord de vistas, podrá ver la luz durante la segunda mitad del 2024.

Cabe mencionar que hasta el momento la intérprete de éxitos como Copa Vacía y Monotonía, no ha salido para confirmar este proyecto que ya está siendo esperado por millones, pero se espera que pronto salga a aclarar si es verdad, especialmente porque el verla siendo seguida por un equipo de camarógrafos documentando distintos aspectos de sus apariciones públicas, como en su juicio o los Latin Grammys 2023, se cree que esta información es verídica.

