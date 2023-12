Tras una intensa noche de fiesta, Eduin Caz de Grupo Firme termina con golpe en el rostro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que ni los fuertes problemas de salud que tuvo el líder de Grupo Firme por sus malos hábitos alimenticios y excesos, logran hacerlo reflexionar, pues por más que intenta alejarse de la fiesta no puede conseguirlo y este fin de semana la pasó bomba con sus amigos ya que incluso se dejó marcas de la intensa celebración.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el intérprete de Calidad mostró fotos y videos póstumos a la celebración que tuvo en Mazatlán junto a sus amigos, quienes presenciaron el pequeño incidente que tuvo que le provocó un golpe en la frente que tardará días en que pueda desaparecerle, pero la risa y la diversión nadie se le quita.

El cantante se puso tan contento que incluso olvidó parte de lo que sucedió en la fiesta, por lo que tuvo que recurrir a sus amigos para que le recordaran un poco de lo que hizo, pues no sabía cómo se había lastimado el rostro, así que más tarde volvió a aparecer en la aplicación de la camarita para dar más detalles a sus seguidores acerca de lo que le sucedió.

Caz se aprecia en el video visiblemente desvelado y con estragos de la fiesta, así que compartió que se perdió al punto de olvidar que se estaba peleando con algunos objetos, lo cual le dejó el golpe que resalta en su rostro: "Que me pegué un tiro con una escalera, dicen, no ma (risas)", dijo el famoso cantante.

Por fortuna, el accidente no fue importante y en cuestión de días se va a desinflamar, aunque parece que si le duele bastante, pues hace cara de incomodidad cuando se toca, pero eso no le quita el ánimo de seguir disfrutando al máximo en compañía de los que más quiere, así que no será extraño verlo de fiesta más adelante.

¿Eduin Caz regresa a los escenarios?

Desde hace meses Grupo Firme cerró gira y Eduin Caz alertó a sus fans al decir que a pesar del éxito que ha tenido en los últimos años, ahora su prioridad es disfrutar de su familia y dedicarse a cosas que dejó de lado por estar arriba de los escenarios, por lo que se pensó en una despedida de los escenarios.

No obstante, el originario de Tijuana ha retomado la música con algunos lanzamientos y hace unas horas anunció el estreno de XL, tema que saldrá a la luz el próximo 8 de diciembre, además de que ha dado pistas de que 2024 podría marcar su regreso a los conciertos con una serie de presentaciones, noticia que tiene entusiasmados a sus fans.

