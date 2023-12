"Van a caer": Bellakath explota contra quienes la intentan imitar en la música, ¿Yeri Mua?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Katerinne Huerta, mejor conocida como Bellakath se ha convertido en una de las representantes del género urbano más populares, pues en los últimos años ha logrado conquistar al público a través de su pegajoso ritmo e irreverentes letras, lo cual la ha llevado a estar en la cima de las listas de popularidad y pisar importantes escenarios como algunos festivales.

Sin embargo, la competencia no cesa y hemos visto cada vez a más famosas incursionar en el reggaetón, lo cual no le molesta, pero sí que intenten imitarla y deja en claro que no por sacar una canción significa que yo son reguetonera, por lo que a través de una de sus recientes transmisiones en vivo dejó las cosas en claro que no cualquiera puede mantenerse en la industria y hacerse de un nombre, así que como era de esperarse los internautas comenzaron a especular hacia quién lanzó tan fuertes indirectas.

Algunos creen que podría tratarse de Yeri Mua, quien decidió aventurarse a probar en la música y logró viralizarse por sus temas Chupón y Con To’, razón por la que igual que la 'Gatita de la Agrícola Oriental' fue invitada a cantar en el Flow Fest 2023, donde fue coreada, pero también criticada por su evidente playback.

O sea un día van a caer porque toda la verdad se sabe y entonces un día que les toque cantar en vivo no van a poder hacer la voz de p…dejas que hacen intentando copiarme", dijo Bellakath sin dar nombres.

La intérprete de Reggaetón Champagne se encontraba muy molesta por las comparaciones así que le pidió a los nuevos talentos que sean auténticos no se conviertan en copias, pues eso no gusta: "Es que neta, ¿ya cualquiera que haga una canción ya es reguetonera para ustedes?, si es así que poca madre pero no la neta no, no copien".

Aunque algunos creían que era para la 'Bratz Jarocha', Bellkath no dio nombres pero se sabe que tiene una buena relación con la veracruzana e incluso se han dejado ver juntas en algunos eventos, así que se dice que esta tiradera pudo ser para Ana Cisneros, pues aseguran que ella busca imitar a la también abogada de la UNAM.

Hasta ahora, la famosa cantante no ha querido confirmar que se trate de Cisneros, pero la mayoría lo da por hecho debido al tono de voz que ocupa en sus temas, pero lo que es un hecho es que hasta ahora nadie ha podido desbancar a Bellakath, pues ha sabido mantenerse en el gusto del público.

