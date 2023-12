VIDEO: Adal Ramones humilla a José Eduardo; acusa a Eugenio Derbez de usarlo para monetizar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso comediante y reconocido presentador de TV, Adal Ramones, acaba de dejar en completo shock a los espectadores de los canales pertenecientes a Televisa, debido a que al aire no tuvo reparos al momento de humillar sin piedad al famoso actor y querido conductor, José Eduardo Derbez, además de que se lanzó en contra de su padre, el productor y cómico actor, Eugenio Derbez, pues este lo acusó de usarlo a él y al resto de sus hijos para monetizar.

En el más reciente episodio del programa nocturno conducido por puros hombres, Miembros al Aire, el invitado especial de la noche fue Ramones, quién en todo momento tuvo una especial tendencia para destrozar entre bromas al hijo de Derbez al lado de la reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, burlándose de su vestimenta, de su edad, pero sobre todo de su padre, el creador de La Familia P.Luche.

Una de las bromas que más llamaron la atención fue cuando el conductor del extinto programa, Otro Rollo exclamó: "Esta playera está divina, les cuento, fui a ver un show trans a Miami y la cantante principal traía esta misma pinc... playera", ante lo que el también actor entre risas expresó: "no que no nos íbamos a llevar así", haciéndose muy evidente que las pequeñas bromas de Ramones iban subiendo de nivel y lo incomodaban, pues al hablar de la edad, Ramones al escuchar que José Eduardo se cataloga como joven señaló: "eso es no tener madre, vete la cara".

Pero, la broma que más revuelo causó, fue cuando hablaron sobre el Huracán 'Otis' y las diferentes celebridades que ayudaron, entre las que se encuentra Derbez, por lo que Adal no solo dijo que solo quería llamar la atención, sino que afirmó que solamente sale de vacaciones con sus hijos para ganar dinero: "Amigo, no puedes estar arriba todo el tiempo, el único que puede estar arriba todo el tiempo es Derbez, ¿lo conoces, no? Ahora a dónde ching... los va a llevar para ganar dinero, ¿a la nieve o algo así?".

Tras esto, el resto de los conductores, como Raúl Araiza trataron de desviar la conversación pero este volvía a arremeter contra José Eduardo, lo que hizo molestar al público que dejó mensajes como: "Me cae súper mal Adal, el nivel de faltas de respeto que maneja son bastante altas", "Necesita ubicarse en la tercera edad y comportarse como tal", "Adal sangre pesada, mucho ego, pobre de su familia que ha de vivir agachada a la sombra de este personaje adicto a ser el centro de atención y dueño de la razón" y "La envidia a un alto nivel".

