Yeri Mua le pide a Dalas Review que la "suelte" y detenga el hate por temas superados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica influencer, Yeri Mua dice estar cansada de que insistan en meterla en escándalos, así como en que incentiven el odio en su contra, por lo que después de ver que Dalas Review comenzó a anticipar en redes sociales el lanzamiento de un nuevo video en el que hablaría de ella, decidió ponerle un alto y pedirle que por favor la suelte como parte de su contenido.

Dalas invita a los internautas a cuestionarse el por qué la veracruzana, de 21 años paso de ser la más odiada a la más idolatrada en cuestión de meses, dejando entrever que dará a conocer sus teorías acerca de este caso en su canal de YouTube, así que pidió la opinión de los fans, lo cual desató toda una guerra de fandoms, pues mientras sus seguidores lo apoyaban lanzando pestes acerca de la 'Bratz Jarocha', quienes la apoyan hicieron lo propio para defenderá de los ataques.

Fue tal el revuelo que se generó por el tuit del youtuber que no tardó en llegar a la vista de Yeri Mua, quien no dudó en pronunciarse al respecto, exigiendo respeto ya que asegura estar en un momento de su vida en el que no le interesa participar en ningún tipo de controversia como lo llegó a hacer al aceptar debates con sus ex para las cámaras de Dalas.

Dalas ya suéltame por favor. Ya no trabajo con empresas de apuestas ni nada relacionado, no tengo relaciones públicas ni nada. Déjame enfocarme en lo que me gusta, no le estoy haciendo daño a nadie", escribió la estrella del Internet.

Sin embargo, luego de la petición de la también cantante comenzaron a lanzarle insultos y amenazas de muerte a Dalas, quien advirtió que tras los ataques de los fans, se desquitaría directamente con Yeri Mua, sacando todavía más videos de los que tenía previstos, pues según comenta lo que iba a presentar era un material ligero y sin tanta crítica como acostumbra, pero ya lo hicieron enojar.

Dalas Review advierte nuevo video acerca de Yeri Mua | Twitter @DalasReview

Además, decidió responderle de manera directa a la jarocha al mostrar que le parece ridícula su petición, pues desde hace un tiempo no hablaba de ella, así que lo tomó como un motivo más para sacar nuevos videos acerca de todas las polémicas en las que se ha visto involucrada, por lo que seguramente en los próximos días se suelte toda una bomba.

Fuente: Tribuna