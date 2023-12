Adianez Hernández humilla a Rodrigo Cachero de la peor manera y Bisogno se le va encima

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la actriz Adianez Hernández terminó por hundir a su exesposo, Rodrigo Cachero, debido a que apareció en un evento público de la mano de su nuevo novio, Augusto Bravo, quien fue el tercero en discordia entre ellos. Por si fuera poco, además de gritar su amor a los cuatro vientos, la estrella de TV Azteca también mencionó que se encuentra orgullosa y "con la frente en alto" pese al escándalo que enfrentó hace semanas.

A tres meses de que se descubriera la infidelidad de la que fueron víctimas Cachero y Larisa Mendizabal, Adi y Augusto aparecieron juntos en su primer una posada organizada por un publirrelacionista y como era de esperarse, la prensa los abordó para hacerles algunas preguntas. La actriz de novelas aseguró que el tema ya está más que tranquilo entre los cuatros, pero entiende que la prensa aún quiera seguir hablando al respecto.

No es algo que acabe de pasar, es algo que ya lleva un rato, nada más que para ustedes, mediáticamente lleva muy poco tiempo, entonces eso es lo que ha causado gran ruido y todo.

Adianez aseguró que antes de que emprendiera su reciente participación en Survivor México, ella y Rodrigo ya no estaban bien: "Yo desde antes de irme de ‘Survivor’ ya mi relación en mi casa ya se había terminado". No obstante, la artista reconoció el engaño que cometió contra su esposo: "Sí, no tuve mucho valor para hablar en el momento, eso sí, y eso es algo que acepté desde el día uno, pero pues no pasó y nada, ya después hablamos él y yo, aclaramos las cosas, él entiende su lado, yo entiendo mi lado".

La vida sigue y hay que continuar, ¿quieren que se los presente?, se los presentó, él es Augusto", dijo de forma contundente.

De la misma manera, Hernández manifestó que su pareja no pertenece a los medios y por eso él prefiere no hablar públicamente del tema, aunque eso no significa que oculten su romance, pues incluso sus hijos ya conviven con su nueva pareja. "No hay necesidad de estarlo poniendo, pero tampoco es algo que me esté escondiendo ni nada, mis amigos lo conocen, mis amigos saben también toda la historia, mis hijos lo conocen, entonces creo que no tenemos por qué seguirle dando más vueltas a esto".

Conjuntamente, la intérprete de los melodramas Secretos de familia, Corazón de condominio y Tanto amor aseguró que no permitirá que la sigan ofendiendo por la decisión familiar que tomó. "La gente se sigue metiendo, y sí de repente les contesto a unos que otros, porque digo 'Dios, o sea, vayan y tengan vida'". Y resaltó también que el escándalo surgió porque Cachero y Larisa lo hicieron público, por lo cual ella está en su derecho de no querer hacer nuevas declaraciones.

Yo no abrí esta puerta, la abrió Rodrigo, la abrieron ellos, y yo simplemente contesté porque yo estoy con la cabeza en alto, yo no tengo nada que esconder", aclaró.

Adianez aseguró que su relación con Rodrigo Cachero es buena, a pesar de su polémica separación. "Ha sido duro, sí, porque la gente habla mucho sin saber, pero por algo también pasó y creo que también lo llegué a decir, en una relación de dos personas, no se mete una tercera persona cuando todo está bien. Finalmente, la artista se pronunció sobre la presunta depresión que vive Cachero tras enterarse de la infidelidad.

Yo con él hablo perfectamente, y tan bien lo veo que le puedo dejar a mis hijos de vez en cuando, si estuviera en una fuerte depresión no podría cuidarlos", remató.

Estas declaraciones le valieron algunas críticas a Adianez y uno de los primeros en alzar la voz fue el conductor Daniel Bisogno, quien en plena transmisión en vivo expuso: "Hay cosas muy extrañas, atinarle a que sea la pareja de la expareja... pero bueno, dice que le presta a sus hijos y también son hijos de Rodrigo, que no se nos olvide". Además, 'El Muñe' precisó que sabe que Rodrigo no la está pasando bien y en tono de broma le recomendó reconciliarse con Larisa Mendizábal, su primera esposa.

