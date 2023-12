Arma una playlist llena de 'Espíritu Navideño' con estas canciones inolvidables de la temporada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las luces destellan, el aire se llena de nostalgia y las risas resuenan en cada rincón: la Navidad está a punto de envolvernos en su encanto. Para elevar al máximo esta temporada, no hay mejor manera que acompañar tus momentos especiales con la melodía perfecta. Desde los clásicos atemporales hasta las interpretaciones más contemporáneas, la música navideña es el toque mágico que transforma cualquier lugar en un cálido refugio festivo. Aquí, exploramos algunas gemas musicales que complementarán perfectamente tu playlist festiva.

¡Prepárate para sumergirte en el espíritu navideño con estas increíbles canciones!

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You



Comenzamos con la reina indiscutible de la Navidad moderna. Mariah Carey ha coronado su legendaria canción como el himno festivo por excelencia, imprescindible para tu lista.

Luis Miguel - Santa Claus Llegó a la Ciudad



Añadiendo un toque latino a tu playlist, la interpretación de Luis Miguel de este clásico infunde calidez y nostalgia. Su voz suave te transportará a la celebración navideña con un toque mexicano.

Frank Sinatra - The Christmas Song



Nada como la voz inconfundible de Frank Sinatra para crear una atmósfera mágica. The Christmas Song es perfecta para acompañar momentos especiales como hornear galletas o disfrutar de una tarde junto a la chimenea.

Wham! - Last Christmas



Para aquellos que buscan un toque de melancolía en medio de la alegría festiva, Last Christmas de Wham! es la elección perfecta. George Michael nos recuerda que el amor navideño no siempre es eterno.

José Feliciano - Feliz Navidad



Este clásico de José Feliciano inyecta energía positiva con sus acordes y letras alegres. Una fusión de culturas que representa la diversidad de las celebraciones alrededor del mundo.

Michael Bublé - It’s Beginning to Look a Lot like Christmas



Michael Bublé aporta su encanto único a esta canción, creando una sensación de anticipación y emoción propia de las fechas navideñas. Ideal para elevar el espíritu festivo.

Madonna - Santa Baby



La Reina del Pop, Madonna, nos presenta una versión coqueta y divertida de Santa Baby. Añade un toque travieso a tus reuniones navideñas con esta interpretación única.

Ariana Grande - Santa Tell Me



Para las nuevas generaciones, Ariana Grande nos regala Santa Tell Me, una melodía moderna que resalta su increíble talento vocal. Una adición fresca y contemporánea a tu playlist.

Bing Crosby - White Christmas



Bing Crosby nos regala la nostalgia de un White Christmas. Esta canción clásica evoca la imagen de paisajes cubiertos de nieve y la calidez de compartir momentos especiales con seres queridos.

Frank Sinatra - Jingle Bells



Cerramos con otro clásico de Frank Sinatra, Jingle Bells. Esta versión añade un toque de elegancia a la celebración, convirtiéndola en la banda sonora perfecta para una cena navideña.

Jingle Bell Rock - Bobby Helms



Desde su lanzamiento en 1957, Jingle Bell Rock de Bobby Helms ha mantenido su posición como un clásico navideño. Alcanzando el puesto 29 en el Billboard Hot 100 de EE. UU., esta pegajosa melodía ha resistido la prueba del tiempo, infundiendo diversión y energía en las celebraciones de diciembre.

Rockin' Around the Christmas Tree - Brenda Lee



Grabada por primera vez por Brenda Lee a la temprana edad de 13 años en 1958, Rockin' Around the Christmas Tree se ha convertido en una de las canciones más atemporales de la temporada. Su alegre ritmo y las encantadoras vocales de Lee la han mantenido en las listas de éxitos navideños año tras año.

It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams



Considerada una canción navideña por excelencia, It's the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams captura la esencia mágica de la temporada. Escrita en 1963 por Edward Pola y George Wyle, esta pieza atemporal ha sido inmortalizada en el álbum navideño de Williams, convirtiéndose en un clásico ineludible.

Blue Christmas - Elvis Presley



Elvis Presley, el rey del rock, aporta su distintivo estilo a Blue Christmas. Aunque la canción fue grabada inicialmente por Doye O'Dell en 1948, la interpretación única de Presley la eleva a un estatus legendario. Una melodía melancólica que añade profundidad emocional a tu playlist.

Run, Run Rudolph - Chuck Berry



Con un toque de ritmo y movimiento de caderas, Run, Run Rudolph escrita por Johnny Marks y Marvin Brodie fue popularizada por Chuck Berry en 1958. Este villancico enérgico y festivo sigue siendo tan relevante hoy como lo era entonces.

Sleigh Ride - The Ronettes



El clásico Sleigh Ride toma vida con la interpretación del grupo musical femenino The Ronettes en la década de 1960. Compuesta por Leroy Anderson, esta encantadora canción captura la magia de un paseo en trineo y ha permanecido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland.

O Holy Night - Placide Cappeau y Adolphe Charles Adams

O Holy Night es una joya que trasciende el tiempo. En 1847, Placide Cappeau, un vendedor de vino francés y poeta, colaboró con Adolphe Charles Adams para crear una pieza que reflexiona sobre el nacimiento de Jesús y la redención de la humanidad. Esta canción clásica evoca una sensación de reverencia y espiritualidad, en esta ocasión puedes ver un video de la canción interpretada por Mariah Carey arriba.

Este diciembre, crea tu propia banda sonora navideña. Mezcla los clásicos con las nuevas interpretaciones, y deja que la música te envuelva en el espíritu festivo. Después de todo, la Navidad no estaría completa sin la compañía de las canciones que hacen que estas fechas sean verdaderamente inolvidables. ¡Felices fiestas!

Fuente: Tribuna