Asustada, Manelyk González se confiesa en 'Hoy' y da preocupante noticia sobre su salud

Ciudad de México.- La famosa cantante y querida influencer de las redes sociales, Manelyk González, acaba de levantar las alarmas entre sus miles de seguidores, debido a que recientemente se mostró bastante asustada al momento de sincerarse ante las cámaras del programa Hoy y hacer una muy inquietante confesión, debido a que en la entrevista dio preocupante noticia sobre su estado de salud tras las complicaciones de un arreglo estético.

Como se sabe, fue durante el 'Fashion Week' de TikTok 2023 cuando la reconocida influencer dejó en shock a los presentes y se llevó cientos de críticas, debido a que su rostro estaba muy hinchado. Al respecto, la también actriz confesó que esto se debía a una malapraxis en un tratamiento al que se sometió para verse más joven en Colombia, afirmando que este casi le hace perder la vista y le salieron varias bolas en su rostro, por lo que se encontraba en tratamiento.

Ahora, en una entrevista con el matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez, declaró unos detalles sobre su actual estado: "Sigo en tratamiento de hecho, obviamente ya voy mucho mejor, pero sigo en tratamiento. Lo que pasa es que podría operarme, pero ya me da pavor meterme algo, entonces pues bueno, con medicamento y así voy a ir deshaciendo el producto, paciencia".

Manelyk González. Internet

De igual forma, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, señaló que en caso de que deba someterse en tratamiento y deba de operarse, aclaró como sería el procedimiento en su caso: "Sería como una blefaroplastia (un tipo de cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados), que me abrieran, pero no sabemos si el producto está regado o no, entonces podría salir peor, es como una moneda al aire".

Finalmente, cuando le cuestionaron que pensaba con respecto a seguir haciéndose tratamientos estéticos, la exparticipante de Acapulco Shore señaló de manera contundente que no los descartaba por completo, pero que tendría más cuidado en sus elecciones a futuro: "Cosas invasivas no... Es que mira, también es de suerte, que te toca, y pues a mi me tocó está vez y pues ni modo, tengo que afrontar las consecuencias".

Fuente: Tribuna del Yaqui