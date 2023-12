Blackpink revela el tráiler de su concierto virtual en realidad aumentada en colaboración con Meta

Comparta este artículo

Corea del Sur.- El exitoso grupo de K-pop, Blackpink, emocionó a sus fanáticos al lanzar el tráiler de su próximo concierto virtual titulado BLACKPINK: A VR Encore. Esta experiencia única en realidad virtual, realizada en asociación con Meta, ofrecerá a los admiradores un asiento virtual en el emocionante final de la gira mundial Born Pink en Seúl, Corea del Sur. La fecha de estreno está programada para el 26 de diciembre a las 5 p.m. P.T en Meta Horizon Worlds.

El evento, producido y dirigido por The Diamond Bros, promete sumergir a los espectadores en la majestuosidad del Gocheok Sky Dome mientras Blackpink deslumbra con su deslumbrante actuación. El tráiler brinda un adelanto de la increíble producción que aguarda a los fanáticos, fusionando la magia del K-pop con la tecnología de realidad virtual de Meta.

En un comunicado de prensa, Blackpink expresó su emoción por compartir esta experiencia única con sus seguidores de todo el mundo. Señalaron la especial conexión con Seúl, donde todo comenzó para ellas, y la posibilidad de superar las barreras geográficas para llevar el recuerdo del final de la gira directamente a los hogares de los fans.

El concierto virtual, que se perfila como un evento revolucionario en la industria del entretenimiento, presentará éxitos memorables como Shut Down, Pink Venom y How You Like That. La capacidad de sumergirse en estas actuaciones emblemáticas desde la comodidad de sus hogares hace que este evento sea una experiencia única para los seguidores de Blackpink en todo el mundo.

Blackpink, conformado por Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa, ha estado en el centro de la escena musical mundial, recorriendo el planeta en apoyo de su exitoso álbum de 2022, Born Pink. Este álbum marcó el regreso del grupo después de su aclamado debut en 2020 con The Album. La gira mundial asociada a "Born Pink" fue promocionada por la compañía de gestión del grupo, YG Entertainment, como "la gira mundial más grande en la historia de un grupo femenino de K-pop".

En agosto, Blackpink celebró su séptimo aniversario juntas, un hito significativo que las miembros conmemoraron con emotivos mensajes en las redes sociales. Rosé, en particular, expresó su agradecimiento y gratitud hacia todos aquellos que han sido parte de su increíble viaje de siete años.

Con la revelación del tráiler, las expectativas para BLACKPINK: A VR Encore se han disparado, y los fanáticos anticipan ansiosos el estreno para sumergirse en una experiencia inmersiva que fusiona la música envolvente de Blackpink con las posibilidades tecnológicas de la realidad virtual proporcionadas por Meta.

