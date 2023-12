Captan Taylor Swift en VIDEO al 'gritarle' insultos a jugador en partido de Travis Kelce

Comparta este artículo

Kansas, Misuri.- La famosa y querida cantante estadounidense, Taylor Swift, de nueva cuenta está dando de que hablar en redes sociales, puesto a que hace un par de días fue captada en video en el momento en el que aparentemente perdería los estribos y le gritaría insultos a uno de los jugadores contrarios a los Chiefs de Kansas City en el más reciente partido de su pareja, el jugador de futbol americano, Travis Kelce.

Fue el pasado domingo 17 de diciembre cuando los Chiefs se presentaron en el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas, Misuri, para jugar en contra de los Buffalo Bills. Al igual que en otras ocasiones, la intérprete de Mine estuvo en el palco del jugador para apoyarlo, pero, un detalle que llamó mucho la atención fue cuando un fan la captó supuestamente gritando un "fu... you (púdrete)" a uno de los jugadores.

Según el contexto en el que fue grabado el momento, el supuesto arrebato que sufrió la cantante fue cuando uno de los jugadores de los Bills empujó y mandó al suelo de forma no permitida durante el partido, por lo que ella habría gritado en defensa de su pareja, causando un gran revuelo en redes sociales ahora que se viralizó el video, por lo que el experto en lenguaje corporal y lector de labios, Jeremy Freeman, decidió analizar lo sucedido.

Taylor con parejas de los jugadores de Chiefs. Internet

Jeremy después de su análisis, desechó la idea de que ella haya maldecido, afirmando que sus labios "no se alineaban con la palabra que empieza con F", destacando que: "Después de un examen cuidadoso, mi opinión profesional es que Taylor Swift no pronunció el insulto 'f–k' como se ha alegado", liberando a la creadora de temas tan famosos como Bad Blood y You Belong To Me de este tremendo escándalo.

De igual forma, para Page Six el experto en lenguaje declaró que podría ser que la pareja del ala defensiva probablemente comenzó con el insulto pero al final decidió desecharlo: "La secuencia parece comenzar con 'tú', seguido de un sonido parecido a 'f'. Sin embargo, al observar de cerca los movimientos de su boca, parece que gira su R. Este movimiento no se corresponde con la supuesta palabra 'bandera' (roja). Dado el contexto y su expresión vocal, es posible que haya alterado la palabra que pretendía a mitad de la frase, posiblemente al darse cuenta de que estaba siendo observada. Esto podría resultar en lo que parece ser una expresión incompleta o sin sentido".

Fuente: Tribuna del Yaqui