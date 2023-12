Con desgarrador mensaje, hermana de Octavio Ocaña reacciona a la sentencia de Apolo A.

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Estado de México.- Durante la jornada del pasado miércoles, 19 de diciembre, trascendió la noticia de que Leopoldo Azuara de la Cruz fue sentenciado por una jueza del Poder Judicial del Estado de México a pasar más de 20 años en prisión por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso, por la muerte del querido actor de Vecinos, Octavio Ocaña, quien es mejor conocido como ‘Benito Rivers’.

Como era de esperarse, esta noticia causó un gran impacto en la familia del famoso, especialmente en Bertha Ocaña, hermana mayor de la estrella de televisión, quien participó activamente en el proceso legal, por lo que, durante la madrugada de este miércoles, la actriz de La Rosa de Guadalupe envió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que proporcionó mayores detalles sobre la aprehensión de Leopoldo Azaura.

Según lo dicho por la pelirroja, el expolicía de Cuautitlán Izcalli fue sentenciado a 8 años y cuatro meses por abuso de autoridad, así como 12 años y seis meses por homicidio doloso. Bertha comentó que se trató de un proceso largo en el que participaron “80 testigos” y se necesitaron más de “50 horas de juicio oral” para poder darle justicia a su hermano, quien como muchos recordarán, al comienzo de este proceso fue acusado por la Fiscalía del Estado de México de haberse quitado la vida durante la persecución policíaca.

“Dicho por el Lic. Francisco Hernández: Cuando todo comenzó Octavio tuvo toda la culpa pero con el paso del tiempo con un padre que uso su dolor como fuerza, con una madre fuerte y capaz, unas hermanas destrozadas pero fuertes ante todo y un equipo jurídico humanista y fregon se logro que se hablara de 2 delitos: -abuso de autoridad y -homicidio culposo en un principio pero con el paso del tiempo gracias a los peritajes independientes que realizamos como familia se acreditó el -homicidio doloso”

Hermana de Octavio Ocaña reacciona por la sentencia de Apolo A.

Créditos: Instagram @berthaocaa

Ocaña también contó que el juez fue determinante para hacer justicia por su hermano, ya que, al parecer, en un principio se les habría asignado alguien que habría inventado evidencia, hecho que dejó entrever al declarar: “Un juez no puede invitar, no puede inferir, solo puede observar, analizar y juzgar”; también contó que el encargado de brindar la sentencia fue alguien “justo” y de “buen corazón”: “Finalmente nos puso a un juez justo a través de él se logró la justicia terrenal”.

Finalmente, la joven envió una sincero agradecimiento a todas las personas que los apoyaron a lo largo de estos 2 años para conseguir la sentencia de Lepoldo, “Dios estuvo en todo momento al volante de este caso, nos rodeo de muchas personas de buen corazón y finalmente nos puso a un juez justo que atraves de el se logró la justicia terrenal, definitivamente no hay más que decir me siento agradecida con todas las personas involucradas en esta sentencia, no pude hacer nada en su momento por mi hermano por qué me enteré demasiado tarde de todo lo sucedido pero me tomo dos años hacer mucho más de lo que hubiera hecho en ese momento."

La familia de Octavio Ocaña continúa buscando al segundo acusado por la muerte del actor

Créditos: Forot TV

Muerte de Octavio Ocaña

La tarde del 29 de octubre del 2021, el actor Octavio Ocaña se encontraban transitando en la autopista de Chamapa-Lechería en las inmediaciones del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Informes indican que el histrión de Televisa venía de regreso de una fiesta en Villas del Carbón cuando comenzó a ser perseguido por una patrulla de la Policía Municipal. Finalmente, el famoso perdió el control de su camioneta y chocó.

Durante la persecución, Ocaña recibió una herida de bala en la cabeza, pero los efectivos no le brindaron apoyo, sino por el contrario, algunos videos de los hechos mostraron que éstos se limitaron a catear la escena e incluso, el propio actor habría sido víctima de robo, puesto una de las efectivas le plagio una esclava de oro. Varias horas más tarde, trascendió la noticia de la muerte del histrión; mientras que las autoridades del Estado de México acusaron al propio Octavio de quitarse la vida de manera accidental.

Fuentes: Tribuna