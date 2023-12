Ester Expósito y Nico Furtado terminarían su relación tras 2 años, ¿Cuál fue el motivo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de poco más de dos años juntos, la reconocida y muy querida actriz española, Ester Expósito, y el guapo actor de origen uruguayo, Nico Furtado, recientemente se instalaron en la polémica y están dando de que hablar, debido a que se dice que terminaron su relación sentimental, causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores que quieren respuestas, ¿cuál fue el motivo de esta separación?

La actriz de Veneno de 23 años y el actor de 35, han finalizado su noviazgo luego de dos años de relación, así lo confirmó la revista ¡Hola!. De esta manera, el citado medio ratifica los rumores que surgieron en los últimos días en medios latinoamericanos, pese al habitual hermetismo de la madrileña y el uruguayo, al querer mantener su vida privada lo más lejos posibles de las cámaras y este tipo de enfoque que los coloca en el escándalo.

Según la publicación, los artistas han decidido refugiarse en su entorno y compromisos profesionales, pues Furtado se encuentra en Argentina concluyendo el rodaje de Goyo, una película para Netflix, mientras que Expósito acaba de estrenar Perdidos en la Noche, un thriller de Amat Escalante. Hasta el momento se desconocen los motivos que orillaron a la expareja a poner fin a su romance, el cual se confirmó en noviembre de 2021, cuando Ester y Nico fueron captados juntos en una actitud cariñosa, y días después una imagen de las siluetas de ambos en redes parecía confirmar los rumores.

Desde entonces, los artistas optaron por mantener su idilio con discreción, aunque ambos se dedicaron bonitas palabras mutuamente y en septiembre de 2022 posaron por primera vez juntos ante las cámaras durante un desfile en la Semana de la Moda de Milán. Cabe mencionar que Nico en su momento destacó de Ester "su compañerismo, su talento y el apoyo que siempre le brindó". Además, explicó que tener la misma profesión le daba a la pareja "otro entendimiento y podían compartir mucho su lado profesional, ya que se apoyaban y aconsejaban".

Es así como Expósito, que saltó a la fama por la serie Elite, vuelve a la soltería, aunque de acuerdo con la revista, Ester y Nico no habrían terminado recientemente, pues al parecer, el fin de su romance se produjo hace tres meses. Cabe mencionar que hasta el momento no hay un motivo establecido, pero las especulaciones no se han hecho esperar y ya se cree que podría ser por una tercera persona.

