Hazlo así: Consejos para ponerte las medias sin que se 'jalen' o rompan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ponerse las mallas, y darles vueltas... ¿A quién no le ha pasado esto nunca? No hay elección: hay que cambiar de par porque un agujero en las medias no se ve muy elegante. Llevar siempre las medias puede resultar molesto rápidamente y, sobre todo, ¡representar un gasto importante! Sin embargo, el otoño-invierno es LA temporada de las medias. Llevamos vestidos, faldas, pantalones cortos con medias de lana (más resistentes), medias estampadas o incluso medias de colores. De hecho, las medias rojas están por todas partes este invierno de 2024. Las medias negras básicas también están de moda, aunque las roben los modelos marrones, que realmente marcan las piernas.

No importa qué medias elijas, es posible que se desvanezcan rápidamente, especialmente si optas por medias de bajo denier. Cuanto más finas son las medias, más probabilidades hay de que se rompan al más mínimo contacto con las uñas de los pies, pero también de las manos, una cremallera u otros objetos punzantes, por ejemplo. Afortunadamente, existen varios consejos para mantenerlas intactas el mayor tiempo posible y evitar gastar demasiado.

Elige medias de tu talla exacta

Consejos para evitar que las medias se rompan al ponértelas

Fue en TikTok donde vimos estos consejos profesionales. ¿El primero? Para evitar perder las medias por culpa de las uñas de los pies, se recomienda ponerse calcetines antes de ponerse las medias. Por lo tanto, no hay riesgo de que la uña entre en contacto con las medias. Para estar más abrigada en invierno, también pon un par de calcetines sobre las medias, aunque si usas zapatos de tacón, lamentablemente no podrás hacerlo porque el resultado no será elegante. Otro consejo: mete las medias en el refrigerador para apretar los tejidos. ¡También puedes usar guantes para ponerte las medias para que tus uñas no queden atrapadas en ellas!

Además, asegúrate de adquirir las medias de tu talla. Parece obvio, pero es bastante fácil equivocarse de talla de medias. Si no sabes tu peso o altura exacta, puedes cometer un error rápidamente y elegir medias demasiado grandes o demasiado pequeñas. Y ahí, ¡cuidado con el desastre! Con medias demasiado ajustadas, tirarás del material más de lo necesario y, por tanto, debilitarás la media. Por el contrario, con unas medias demasiado grandes y holgadas se podrán enganchar a todo con mayor facilidad.

Fuente: Tribuna Sonora