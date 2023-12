La directora de 'Barbie', Greta Gerwig, se casa con Noah Baumbach en Nueva York

Comparta este artículo

Nueva York. - La talentosa directora de Barbie, Greta Gerwig, de 40 años, y su colega Noah Baumbach, de 54 años, han sellado su amor después de casi 12 años juntos, dándose el "sí, quiero" en una íntima ceremonia en el Ayuntamiento de Nueva York el martes, según informa Page Six.

La pareja, que comenzó su relación en 2011 y se comprometió en 2020, celebró su unión asistiendo al concierto de Billy Joel en el Madison Square Garden. Testigos informaron que la feliz pareja compartió la noticia de su reciente matrimonio con aquellos que se encontraban detrás del escenario durante el espectáculo.

En las imágenes capturadas del evento, Greta Gerwig deslumbró con un blazer blanco nupcial y un top sobre una elegante falda plisada, mientras Noah Baumbach lucía impecable en un traje azul marino oscuro. La pareja también fue vista en instantáneas detrás del escenario con Billy Joel y su esposa Alexis Roderick.

Greta Gerwig y Noah Baumbach

Este matrimonio marca la primera vez que Greta Gerwig da el paso hacia la vida conyugal y el segundo para Noah Baumbach, quien estuvo casado previamente con la actriz Jennifer Jason Leigh. La pareja comparte dos hijos: Harold, nacido en marzo de 2019, y otro que dieron la bienvenida en febrero de 2023.

La noticia del matrimonio llega después de la revelación en julio de este año de que la pareja había dado la bienvenida en secreto a su segundo hijo, un bebé, cuatro meses antes. Greta, nominada al Oscar, compartió detalles sobre la maternidad y la sorpresa de la llegada de su hijo en una entrevista con Elle.

Greta Gerwig, aclamada tanto como actriz como directora, ha dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica con películas como Lady Bird y Mujercitas. Su última obra, Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la hizo la primera directora en alcanzar la marca de mil millones de dólares con una película.

La pareja, conocida por su privacidad, ha enfrentado recientemente rumores sobre un posible romance en el set de la película Anyone But You, pero Greta desmintió estas especulaciones en una entrevista, expresando su preocupación por el impacto en su colega Glen Powell.

Con esta boda, Greta Gerwig y Noah Baumbach celebran no solo su amor duradero sino también los éxitos profesionales que han marcado sus carreras en la industria cinematográfica.

Fuente: Tribuna