Luto en la TV: Muere exparticipante de 'Enamorándonos' por causas desconocidas: "Descanse"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo y la televisión nuevamente se encuentran de luto debido a que ayer martes 19 de diciembre se reportó que un exparticipante de Enamorándonos había muerto por causas desconocidas. Se trata del conocido Señor Norberto, quien formó parte del exitoso reality amoroso en su versión USA que se transmite a través del Canal Unimás en Estados Unidos.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Enamorándonos USA que se informó sobre el deceso de este hombre, quien fue muy querido tanto por los conductores Ana Patricia Gámez y Rafa Araneda como por el resto de participantes. De hecho, la presentadora del programa fue una de las primeras en pronunciarse ante esta difícil partida: "Dios lo tenga en su gloria... Descanse en Paz, querido Norberto", escribió Ana Patricia.

La producción del reality amoroso creó un video recordando los mejores momentos que tuvo Norberto en el set de Enamorándonos, donde se podía ver que el fallecido era un hombre muy querido y con gran carisma. "Despedimos a Norberto, uno de los amorosos más queridos de #EnamorandonosUSA y enviamos nuestro pésame y un fuerte abrazo a su familia y amigos", escribieron junto al video.

Miguel Silvas, quien participó en la misma temporada de Enamorándonos que Norberto, también dedicó un amoroso mensaje de despedida para su excompañero: "Siempre lo recordaré con mucho cariño... Me quedo con esas palabras; 'Hijo mío, te dije por el buen camino'. Un abrazo hasta el cielo", escribió. Los internautas y fans del reality no han dejado de preguntar sobre la causa de muerte del hombre, pues no sabían que estuviera enfermo.

Créditos: Instagram @enamorandonosusa

Presuntamente, Norberto tenía apenas 64 años al momento de su partida y en una de sus últimas apariciones al aire, habría lucido muy delgado debido a una enfermedad que él mismo dijo padecer, pero de la cual no reveló el nombre. La publicación de Instagram se ha llenado con decenas de mensajes de cariño y apoyo para Norberto, quien era uno de los concursantes más queridos de Enamorándonos USA.

Si se miraba tan lleno de vida".

¿Qué le pasó a ese buen hombre?".

Que en paz descanse, impactó nuestra vidas positivamente".

Fuente: Tribuna