Manuel Turizo escandaliza la red por mostrar beso en la boca con su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso representante del género urbano, Manuel Turizo generó polémica al presumir desde su cuenta oficial de Instagram el gran cariño que siente por su madre, pero terminó tundido por los internautas, quienes calificaron como inapropiadas sus fotografías, principalmente donde protagonizaron un beso en los labios.

Tras una exitosa gira en 2023, el intérprete de Una Lady Como Tú, decidió tomarse un merecido descanso y al regresar quiso compartir su felicidad ante sus más de 14 millones de seguidores, así que publicó un carrete de imágenes en las que se ve a bordo de un avión privada en compañía de su progenitora, la señora Diana Marcela Zapata, a quien besó como muestra de su cariño.

Manuel Turizo besa a su madre | Instagram @manuelturizo

A pesar de que esta acción puede ser algo común entre algunas familias, el cantante fue criticado y en redes sociales han pedido no normalizarlo: "¿Por qué Manuel besa a su mamá en la boca?", "Tiene problemas psicológicos", "Qué extraño que bese a su mamá así", "¿Por qué normalizan los besos con los padres?", "Los besos en la boca son en pareja, no hay que confundir los vínculos", se lee entre los comentarios.

No obstante, también hubo quienes saltaron a su defensa argumentando que todo depende de la perspectiva con la que se mire y que no deberían sexualizar los besos: "Cada país, cultura y familia tienen sus ideas", "Mi madre me besa en la boca y soy mujer", "Cuál es el escándalo por un simple beso", "Los besos con los papás siempre son muestra del amor más sincero", escribieron algunos usuarios.

En otra de las imágenes, Turizo parece estar feliz de reunirse nuevamente con su madre y se le ve sujetándola de la mano, lo cual para ellos es completamente normal, pero se generó un gran debate del que no se ha querido pronunciar, pues hasta la publicación de esta nota no ha comentado nada alrededor de toda la controversia que causó en redes sociales.

Manuel Turizo | Instagram @manuelturizo

Aunque hay muchos que se sienten incomodos con esta práctica, la realidad es que Manuel Turizo no es el único que besa en la boca a sus familiares cercanos, pues también hacen lo mismo Maluma, Khloe Kardashian, Sarah Jessica Parker, Jessica Alba y Angelina Jolie, por mencionar algunos casos.

Fuente: Tribuna