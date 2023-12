"Matrimonie": Pati Chapoy hace polémicos comentarios contra M'Balia Marichal y esposo trans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 20 de diciembre la producción de Ventaneando transmitió una entrevista donde M'Balia Marichal confirmó que este próximo 2024 buscará convertirse en madre al lado de Alex Tinajero, su novio trans, con quien ya lleva poco más de un año casada. A quien no le gustó esta decisión fue a la líder del programa, Pati Chapoy, quien lanzó un par de duros comentarios en su contra.

Cuando Linet Puente comenzó a presentar la nota, la reconocida periodista de los espectáculos tomó la palabra para decir: "¿Y cómo le van a hacer si las dos son mujeres?", dijo Pati mientras Pedro Sola hacía caras. El economista señaló que no entendía como M'Balia y su esposo querían tener un bebé con el ADN de ambos: "Va a ser in vitro obviamente, pero dicen que va a tener el ADN de los dos, solamente que la parte masculina, la dé, la done un hermano del marido".

Y antes de por fin ver la entrevista, Chapoy volvió a generar controversia al señalar: "Pues bueno, vamos con este matrimonie ¿cómo se dice?". Por su parte, Linet defendió a la pareja señalando que se trata de un "matrimonio" simplemente porque Alex es hombre. Los comentarios que hizo la conductora estelar dividieron las opiniones del público, pues algunos la tacharon de discriminar a la pareja de 'La Mulata', mientras que otros coincidieron con sus palabras.

M'Balia y su esposo

Durante la entrevista que concedió a Ventaneando, la cantante de 44 años confesó que sus deseos de volver a ser mamá se vieron truncados justamente por la gira que realizaba con el grupo OV7, pero ahora ya está lista para ir por otro bebé: "Tuvimos que poner freno porque en verano estábamos a puntito y de repente dije 'ajá, y con mi panzota bailando, ¿cómo voy a hacer eso?', pero pasó el 14 de diciembre y estamos listísimos para que crezca esta pancita, cuando menos lo esperen ya les vengo con la noticia", dijo con una sonrisa la hermana de Kalimba.

Por su parte, Alex se dijo contento de debutar en el ámbito de la paternidad con M'Balia, a pesar de que la cantante ya tuvo la fortuna de ser mamá. "Súper feliz, la verdad es que quiero vivir la experiencia, con los cuatro pequeños que ya tenemos en casa soy sumamente feliz, pero queremos vivirlo desde el principio", expresó Tinajero, a lo que la artista agregó: "Que tenga tus ojitos".

Pero al ser cuestionados sobre si recurrirán a un tratamiento in vitro o gestación subrogada, la integrante de OV7 aclaró que será ella quien entre en estado de gestación: "Tendría que ser en mi pancita, va a tener los genes de ambos". Cambiando de tema, Marichal se dijo agradecida por los 34 años que compartió con sus compañeros de banda, y no descarta que en breve puedan volver a reunirse, aunque destaca que por la edad quizás ya no será posible.

