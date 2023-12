Nicholas Hoult protagoniza un drama de desamor en videoclip de The Rolling Stones de 'Mess It Up'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los Rolling Stones han lanzado un impactante video musical para la canción Mess It Up, extraída de su último álbum, Hackney Diamonds. En esta producción visual, el reconocido actor británico Nicholas Hoult asume el papel de un ex novio arrepentido, sumergiéndose en un relato emocional sobre las complicaciones del amor y la pérdida.

Dirigido por Kendrick Lamar y Anderson .Paak en colaboración con Calmatic, el video sigue la historia de Hoult, quien abandona una relación tumultuosa y atraviesa las estaciones de la vida. La narrativa se desarrolla mientras Hoult experimenta cambios personales y emocionales, simbolizados por el crecimiento de una barba desaliñada.

La canción, interpretada por los Stones, añade una capa melancólica a la historia con letras que expresan arrepentimiento y reconocimiento tardío de lo valioso que era el amor perdido. Mientras los acordes suenan y Mick Jagger canta, el video revela la transición del protagonista y su dolorosa revelación de que cometió un error al dejar ir a su pareja.

El clímax del video ocurre cuando Hoult regresa a su hogar, solo para descubrir que la puerta está cerrada con llave y que su expareja ha rehecho su vida con un nuevo compañero. La sorpresa y la conmoción se reflejan en el rostro de Hoult, quien se da cuenta de que el tiempo y las decisiones han cambiado irremediablemente su situación.

La reacción de su expareja, llena de miedo ante su inesperado regreso, desencadena una intensa confrontación con el actual novio, resultando en un inesperado y violento desenlace. Este giro dramático eleva la trama y añade una capa de tensión a la historia de amor y pérdida que se desarrolla a lo largo del video.

Nicholas Hoult se une así a la lista de estrellas de Hollywood que participan en videos musicales de los Rolling Stones, siguiendo los pasos de Sydney Sweeney, quien apareció en el video de Angry lanzado en septiembre.

Hackney Diamonds, el álbum del cual se extrae Mess It Up, marca un hito significativo para los Rolling Stones al ser su primer álbum de música original desde 2005 y su primer lanzamiento tras el fallecimiento del legendario baterista Charlie Watts. La canción Mess It Up es una de las dos grabadas antes de la triste pérdida de Watts, rindiendo así un tributo implícito al inolvidable músico.

La producción de este video y el lanzamiento de Hackney Diamonds son percibidos como una celebración dentro de la banda, honrando la memoria de Charlie Watts y consolidando su regreso al escenario musical con nueva y emotiva creación artística. Con Mess It Up, los Rolling Stones demuestran que su capacidad para contar historias a través de la música y la imagen sigue siendo tan potente como siempre.

Fuente: Tribuna