"No es nada": Mamá de Geraldine Bazán vuelve a hacerle el feo a Giovanni Medina

Ciudad de México.- En las últimas semanas la prensa no ha parado de asegurar que Geraldina Bazán y Giovanni Medina podrían haberse dado una oportunidad en el amor y quien no está nada contenta con esta noticia es la madre de la actriz. En un reciente encuentro con los reporteros, doña Rosalba Ortiz no se quedó callada y externó su descontento con los rumores que aseguran que su famosa hija mantiene un romance con el político y empresario.

La representante artística negó firmemente que la estrella de novelas como Como en el cine, Dos chicos de cuidado en la ciudad y La Mujer de Judas haya decidido darse una nueva oportunidad en el amor con el exmarido de Ninel Conde, a pesar de que las especulaciones cada vez son más fuertes. "¿Que si tiene una relación?, no, no, no y no, gracias por querer que mi hija sea feliz y demás, pero no, mi hija ya sabe, ya es mamá, ya se casó, ya se divorció".

Rosalba asegura que Bazán en este momento está muy feliz soltera: "Yo creo que ahorita ella está disfrutando de su libertad, puede viajar, puede estar con sus hijas". Al ser cuestionada por los periodistas sobre si a ella le gusta el empresario para yerno, la también abogada respondió de forma contundente: "No, pero no le gusta ni tiene ninguna relación, ya se los ha dicho", aseguró.

Geraldine y Giovanni Medina podrían tener un romance

Y aunque Gabriel Soto dijo anteriormente que Bazán si está saliendo con Giovanni, pues presuntamente sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda se lo confirmaron, la señora Ortiz solo comentó: "¿Qué te puedo decir?, déjenme ver qué les puedo platicar, es que no puedo decir eso porque imagínate si hay otra persona que esté interesando en él, por lo que yo diga no le va a interesar, no adelante, él creo que tiene ya su historia y puede ser un buen partido para alguien, pero para mi hija en estos momentos no es nada".

Cambiando de tema, la mamá de Geraldine no dudó en defenderla de las declaraciones que Laura Zapata hizo contra la exestrella de TV Azteca dentro de un reality show, asegurando que es una persona mustia. La representante declaró ante las cámaras que muy probablemente la villana de novelas haya hecho estos comentarios para generar polémica, pues asegura que hay una gran relación entre ellas.

Yo creo que son parte de sus estrategias, ofender, agredir, para que hablen de ellas. Laurita, tú quieres mucho a mi hija, siempre conviviste con nosotros, también en Miami porque estuviste en la novela, y ve cómo me dicen para picarme la cresta".

Fuente: Tribuna