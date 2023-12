¿Odió 'Friends'? George Clooney impacta al decir la desgracia de Matthew Perry en la serie

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El famoso y reconocido actor estadounidense, George Clooney, a casi dos meses de la muerte del querido comediante y famoso actor, Matthew Perry, en una entrevista decidió romper el silencio sobre su experiencia juntos, dejando a sus millones de fans completamente impactados al afirmar que las desgracia que vivió el hoy difunto mientras que grabó Friends, ¿acaso odió la serie?

Perry será siempre reconocido por millones como el divertido y alegre 'Chandler Bing' de la serie que le dio la mayor fama y en la que él mismo afirmó encontró una familia, pero ahora, en una entrevista, Clooney acaba de romper esa ilusión de que el amor y la felicidad que exhibían en pantalla también sucedía detrás, pues este afirmó que nunca fue feliz al estar en la mencionada producción de la NBC.

George recordó que pudo ver todo lo que sucedía en Friends, pues en ese momento estaba grabando el drama médico que también lo lanzó a la fama, ER: "Estábamos uno al lado del otro en el escenario. Estábamos todos muy unidos. Estuvimos en la vanguardia en 1994 en Nueva York", agregando que cuando consiguió ese personaje recordó: "Todo lo que nos decía, me refiero a mí, a Richard Kind y Grant Heslov, era: 'Sólo quiero participar en una comedia de situación, hombre. Sólo quiero aparecer en una comedia normal y sería el hombre más feliz de la Tierra'"

Ante este hecho reflexionó que aunque logró estar en uno de "los mejores de todos los tiempos", en realidad no vio que lo disfrutara como se dice, sino que lo veía sufriendo, siendo infeliz, siendo contundente al afirmar: "No estaba feliz. No le trajo alegría ni felicidad, ni paz. Y ver cómo sucedía eso en el lote (estábamos en Warner Brothers, estábamos uno al lado del otro) fue difícil de ver porque no sabíamos lo que estaba pasando por él".

Para cerrar con la situación, declaró que todos los que estaban cerca del actor de Loco e Impulsivo Amor, podían comprobar sus palabras, dejando el aprendizaje que obtuvo de ello: "Sabíamos que no estaba contento y no tenía idea de qué estaba haciendo, 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que hablaba. También te dice que el éxito, el dinero y todas esas cosas, no solo te trae felicidad automáticamente. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida".

