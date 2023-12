'Outfit' para la cena de Navidad: 3 ideas para verte fantástica por la noche

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A medida que se acerca la Navidad, una pregunta nos inquieta... ¿Cómo encontrar un outfit que sea a la vez elegante, cómodo y calientito para la cena navideña? Pequeños vestidos de noche, monos de tendencia o trajes estampados, ideas de looks para Navidad no faltan. Echamos un vistazo a las opciones más bonitas.

Cuando celebramos la Nochevieja con nuestra familia, a menudo nos encontramos frente a nuestro armario, dudando entre usar nuestro bonito vestido de lentejuelas o el modelo clásico que cada año usamos porque es una apuesta segura. Como siempre, ciertos colores reinan en fin de año, ciertos materiales más que otros, ciertos estampados... (No usarías un mini vestido de verano de crochet para la cena de Navidad, ¿verdad?) Esto es lo que puedes recordar tendencias a seguir para este fin de año.

Primera opción

Para la comida navideña en familia, el mono es una opción de vestimenta a la vez elegante y cómoda. Usa joyas sutiles y zapatos a juego para completar el look. Lo mejor es elegirlo entallado para resaltar la silueta, evitando que quede demasiado ajustado. El objetivo es resaltar las formas sin exagerar, en particular abrochando el cinturón del mono para acentuar la cintura. Basta con añadirle unos botines a juego, un clutch de colores y listo.

No te olvides de los accesorios para complementar el mono

Segunda opción

En esta ocasión elegimos un look más casual. Para la cena navideña con amigos, nada mejor que combinar unos jeans con una blazer. Elige unos jeans oscuros que te queden bien para mantener un toque sofisticado y combínalos con un blazer de un color festivo como rojo intenso, verde botella o azul marino. Completa el look con una camisa o una camisola refinada. Para crear un ambiente festivo, no dudes en añadir complementos como un bolso de lentejuelas o unos pendientes grandes.

Dale prioridad a los blazers de colores alegres

Tercera opción

¡Adoramos los tonos metálicos! Si prefieres que la blusa sea la estrella, considera combinarla con una falda midi de piel sintética para crear una apariencia divertida y festiva. Es el momento perfecto para sacar tus piezas favoritas para brillar toda la noche. Una opción que se posiciona como la mejor alternativa al vestido de noche con cristales, tendencia que hemos visto en las pasarelas de los desfiles de este año.

No temas a comprar ese vestido llamativo y acristalado

Fuente: Tribuna