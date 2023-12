Paulina Burrola rompe el silencio y confiesa la verdad de su separación de Mauricio Ochmann

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida modelo sonorense, Paulina Burrola, recientemente decidió hablar sobre lo que tanto se rumora sobre su nueva soltería, por lo que acaba de pronunciarse en público para romper el silencio y confesar toda la verdad detrás de su separación del reconocido actor de melodramas, Mauricio Ochmann, tras más de dos años de una relación sentimental estable.

Como se sabe, hace unas cuantas semanas que el reconocido actor en una entrevista para varios medios de comunicación terminó con las especulaciones y confirmó que regresó a la soltería, debido a que tenía poco que su relación con la guapa modelo antes mencionada, llegó a su final, y aunque se negó a dar detalles de los sucedido y dar un motivo, sí expresó: "Así pasa. Las relaciones se terminan", dejando en claro que las cosas se dieron en los mejores términos.

Ante este hecho se comenzó el rumor de que la separación podría haberse dado debido a que Paulina no estaría de acuerdo con toda la cantidad de tiempo que Mauricio pasaba al lado de su exesposa, la famosa actriz, Aislinn Derbez, que además es madre de su hija menor, señalando que sus dudas al respecto estarían fundadas, pues se dice que ambos podrían darse una segunda oportunidad al estar solteros nuevamente.

Ahora, este miércoles 20 de diciembre, Burrola por fin rompió el silencio al respecto y con el medio Caras reveló los motivos que los llevó a separarse, aclarando que lo hicieron de mutuo acuerdo al hablar su situación y analizar su estado actual: "Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta que íbamos en rumbos distintos".

Finalmente expresó que están en buenos términos y agregó: "Hoy sé que no hay mayor muestra de amor que ser fiel a lo que tú quieres y darle esa misma libertad a la persona que amas. Fue una decisión mutua en la que vimos por nuestra felicidad y la del otro, cuando nos dimos cuenta de que ya no íbamos por el mismo camino. Siempre me ha dado todo su apoyo, ha habido un antes y después desde que lo conocí, hoy sé que fue una gran pareja y un maravilloso amigo que agradezco y atesoro, porque me acompañó en un momento muy importante para mí".

