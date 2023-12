Rafael Nieves provocó celos en el novio de Daniela Parra mientras competían en 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que tiene su licenciatura y se resistía a meterse al mundo del espectáculo, Daniela Parra debutó en la pantalla en el reality de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde puso a prueba sus habilidades dancísticas de la mano de Rafael Nieves, con quien logró conquistar al público y los coronaron campeones de la edición 2023.

La hija de Héctor Parra jamás había estado frente a tantas cámaras haciendo algo similar, pero fue justo su padre quien la motivo a dar su máximo esfuerzo en la pista y con perseverancia logró superarse semana tras semana, al punto de llevarse el reconocimiento de los jueces, así que ahora no quiere dejar de bailar y se ha mostrado abierta a participar en otros proyectos televisivos.

No obstante, debido a las horas de ensayo y de que el actor es atractivo, el novio de Dani reconoce que sí llegó asentir celos por su participación en varias ocasiones, pues a través de un live se sinceró con los fans que le cuestionaron al respecto, pues saben que no es fácil agarrar el ritmo cuando la pareja pasa mucho tiempo trabajando.

Daniela Parra y su novio Diego | Instagram @danniprm

Si me llegaron a dar celos, no era algo que me ocupara mucho la mente, pero sí me llegué a dar cuenta en más de una ocasión que sentía celillos, pero también está cañón que un chavo todo m…mado, guapo y alto este agarrando a tu chava todos los días", comento.

El joven dijo que a pesar de que a veces la mente le jugaba, destacó que siempre tenía claro que no podía suceder nada más allá de una amistad, pues conoce los valores de su novia: "Yo confío totalmente en Daniela y sabía en el fondo de mi corazón que no había un problema, porque me ama y la amo, pero sí llegue a sentir celos".

De igual forma, el novio de la ahora famosa indicó que también le gustaría aprender a bailar como ella, pues vio lo mucho que creció y la felicidad que le causaba: "Si me gustaría, porque de ver a Dani todo el tiempo me dieron unas ganas enormes de bailar y de llegar con esa cara como ella, siempre contenta platicando lo que aprendió".

Por su parte, Dani se desvivió en halagos hacia su galán y le recordó que él también es un hombre atractivo y por ello lo eligió, además de que ha estado con ella en los momentos más difíciles que ha enfrentado, por lo que quiere seguir con él compartiendo, así que pasaran las celebraciones navideñas juntos.

Fuente: Tribuna