¿Regresaron? Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa disfrutan paseo en Disney

Ciudad de México.- Aunque hace algunos meses Marie Claire Harp dejó en shock al mundo de la farándula al anunciar su ruptura con José Manuel Figueroa, quien incluso le había dado el anillo de compromiso para llegar al altar en 2024, al parecer ya regresaron, o quizás, nunca se separaron ya que fueron captados muy románticos en el parque de diversiones de Disney en Estados Unidos.

En cuanto se destapo su truene, el cantante se encontraba en el ojo del huracán por las acusaciones de violencia que hizo en su contra Alicia Machado, por lo que muchos dieron por hecho que la conductora de Bandamax habría decidido alejarse antes de pasar por algo similar, pero fueron meras especulaciones ya que ninguno de los dos quiso destapar los verdaderos motivos que los habrían llevado a tomar la decisión.

Fue la famosa colaboradora de La Mejor, conocida como 'Chamonic', quien se encargó de difundir desde su cuenta de Instagram la noticia junto a una fotografía en la que posan los famosos con un fan, lo cual dejó en evidencia que se encuentran juntos y esto es reciente, así que existe la posibilidad de que se estén dando una nueva oportunidad.

Cabe mencionar que la venezolana si subió a sus redes algunos clips y fotografías de su viaje al famoso parque de diversiones, pero no dejó ver que el cantante la acompañaba y él tampoco dio ninguna señal en sus cuentas de ese romántico evento que ya fue expuesto, lo cual destapa nuevas dudas ya que ahora se desconoce cuál es su situación actual e incluso se dice que todo lo de su separación pudo ser una estrategia publicitaria.

Hace unas semanas, la exintegrante de La Casa de los Famosos México reveló en el programa de Montserrat Olivier que habían terminado su compromiso, pero no quiso decir si devolvió o no el anillo de compromiso, pero dijo seguir teniendo comunicación con Figueroa, para quien no tuvo más que buenos comentarios.

José Manuel es una persona espectacular, es un hombre maravilloso. Hay altos y bajos y ahorita estamos en ese bajito, nuestra relación siempre fue muy expuesta", dijo Marie Claire.

Por otro lado, tras la difusión de la imagen en la que se dejan ver juntos, la modelo ni el hijo de Joan Sebastián se han pronunciado al respecto, pero es un hecho que en cuanto sean abordados por la prensa será la pregunta obligada para que despejen dudas de lo que sucede entre ellos.

