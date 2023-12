Ryan Gosling lanza 'Ken The EP' con versiones navideñas de la exitosa canción 'I'm Just Ken'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una sorprendente movida artística, Ryan Gosling ha presentado Ken The EP, que incluye tres nuevas versiones de su canción nominada al Grammy, I'm Just Ken. El lanzamiento coincide estratégicamente con la temporada navideña y demuestra ser una jugada astuta también en el periodo de premios.

La pieza destacada del EP es I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie), una versión temática navideña que agrega un giro festivo al éxito de la banda sonora de Barbie. Gosling, junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt, presenta un video en el estudio que ofrece a los fanáticos una mirada detrás de escena de la creación de esta nueva interpretación.

Además de la versión navideña, el EP incluye otras dos variantes de I'm Just Ken: In My Feelings Acoustic y Purple Disco Machine Remix, junto con la versión original. Esta última resalta por haber sido parte esencial de la banda sonora de Barbie, contribuyendo al inesperado éxito de la película.

La canción original se convirtió en un fenómeno en las redes sociales con un video donde Gosling, caracterizado como Ken, trabaja en la pista junto a Ronson. El video se burla del proceso creativo de manera humorística, mostrando a Gosling subiendo el volumen de su voz mientras Ronson lo baja, creando una dinámica cómica entre ambos.

Mark Ronson, director de la banda sonora de Barbie, compartió previamente la sorpresa y la emoción de Gosling al ver el éxito de I'm Just Ken. Gosling, en una entrevista, expresó sentirse surrealista ante la popularidad de la canción y su impacto en las listas de éxitos.

La directora de Barbie, Greta Gerwig, reveló cómo surgió orgánicamente la canción en la película, destacando la participación activa de Gosling, quien es reconocido no solo como actor, sino como un músico genuino. La colaboración entre Ronson y Wyatt dio vida a la pegajosa letra de I'm Just Ken, que ahora se presenta en múltiples versiones.

La canción ya ha recibido varias nominaciones, incluyendo el Grammy a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original. La competencia será reñida, ya que deberá enfrentarse a otras destacadas canciones de la banda sonora de Barbie, como Dance the Night de Dua Lipa y What Was I Made For? de Billie Eilish.

Ken The EP ofrece a los fanáticos de Ryan Gosling y de la música en general una oportunidad de disfrutar de diferentes facetas de I'm Just Ken, desde la versión original que cautivó al público hasta las interpretaciones acústicas y remixadas que agregan nuevas dimensiones a esta memorable canción.

Fuente: Tribuna