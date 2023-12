Sergio Mayer acepta que cobra por la imagen de Wendy Guevara y ella no lo sabe

Ciudad de México.- La ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara no ha parado de tener éxitos y le han llovido oportunidades de trabajo, así que incluso se ha dado el lujo de rechazar algunos proyectos y Televisa le habría sugerido apoyarse en Sergio Mayer para tomar algunas decisiones, dado que el actor tiene vasta experiencia en el medio, pero se destapó hace unos meses que quería aprovecharse de ella.

Fue hace unos meses cuando la líder de 'Las Perdidas', confesó a Adrián Marcelo que en varias ocasiones el exdiputado de Morena, le pidió a través de un documento que le cediera los derechos de su imagen, lo cual fue calificado por muchos como un abuso, pero la rubia dijo que no había aceptado su propuesta ya que sintió que quería sacar ventaja.

Me ha aventado un papel que dice 'cedo mis derechos de cobranza' y de no sé qué. Le dije: '¿Por qué me estás dando este papel?' Ya van dos veces que me avienta ese papel. No (lo he firmado), ni loca".