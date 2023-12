Shock en Televisa: Dania Méndez se confiesa en 'Hoy' y hace inesperada confesión de 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa sus millones de espectadores acaban de quedar en completo shock, pues la reconocida influencer y actriz, Dania Méndez, en pleno programa en vivo de Hoy no tuvo reparo alguno al momento de finalmente sincerarse sobre la trampa de la que supuestamente fue víctima en este, haciendo una muy inesperada confesión con respecto a la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Después de dos meses y medio de espeta y despedirse de ocho parejas, la mañana del pasado viernes 15 de diciembre del año en curso, se realizó la gran final del reality de baile, en el que Daniela Parra y Rafael Nieves, con 47 puntos en su última coreografía y siete puntos extras por parte del público, se coronaron como los campeones de esta quinta temporada y levantaron el trofeo tan codiciado y esperado.

Esto causó un gran revuelo, debido a que la exintegrante de Acapulco Shore y su compañero, Marco León, eran los favoritos para quedarse con el primer lugar, lo cual no lograron al solo haber obtenido 45 puntos en su baile final y seis puntos extras por parte del público, quedándose con el segundo lugar, acusando a la productora de la emisión matutina, Andrea Rodríguez Doria, de haber cometido fraude y apoyar a Daniela.

Es por este motivo que la mañana del pasado martes 19 de diciembre, Méndez y León se presentaron en el ¿De Qué Me Hablas?, sección en la que tocaron muchas polémicas del reality en el programa Hoy, en el cual ambos dejaron en claro que aunque claro que les frustró no llegar al primer lugar y no obtener las calificaciones más altas en ese último baile, saben que lo dieron todo, que el esfuerzo ahí estuvo y están felices porque fue algo muy reñido y no fue porque cometieran errores.

Finalmente, Dania dejó en claro que ella sí se siente en verdad una ganadora, pues ella cumplió la meta que tenía, que era aprender, animarse a hacer algo nuevo, demostrar el talento, la disciplina y entrega que tiene, además de crear lazos de amistad que siente nunca había logrado verdaderamente en realitys shows en los que había estado anteriormente, por lo que el poder lograrlo ahora la hace sentirse así, siendo contundente al decir que no cree que haya habido algún fraude.

Fuente: Tribuna del Yaqui