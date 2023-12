Shock en Televisa: Daniela Parra acusa a esposo de Ginny Hoffman del trauma de Alexa Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven promesa de la TV, Daniela Parra, recientemente brindó una entrevista con la que volvió a dejar en completo shock a los espectadores de Televisa, debido a que al momento de hablar del caso de abuso en contra de su padre, esta acusó al esposo de Ginny Hoffman, actriz que fue su madrastra, del actual trauma que sufre su media hermana, Alexa Parra Hoffman, y que inculpan a su progenitor en un complot.

Fue en el mes de junio del 2021 cuando el mundo del espectáculo se estremeció al saber que elementos de la policía habían detenido al reconocido y querido actor, Héctor Parra, debido a que la joven Alexa lo acusó ante las autoridades correspondientes de haber abusado de ella de manera sexual desde que era una niña, declarando que sufrió un infierno y después de tantos años de sufrimiento decidió hacer justicia.

Pero, mientras que Alexa y Ginny alegan que Héctor es culpable y hasta harán una docuserie al respecto, la hija mayor del actor de melodramas como La Pícara Soñadora y Mujer: Casos de la Vida Real, Daniela, se ha parado con gran valentía y firmeza ante las cámaras de la TV, para declarar que su padre era inocente y desde ese momento no ha parado de luchar para demostrar que eso era verdad.

Y ahora, este miércoles 20 de diciembre, durante una entrevista a varios medios de comunicación, la integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy acaba de afirmar que ella está muy segura que el responsable de todo este movimiento es la actual pareja de Ginny, que desde que entró a la vida de su hermana ella comenzó a ser otra persona y se fue alejando tanto de ella como de su padre, incluso que fue más materialista cuando no era su esencia, hasta que un día solo les dejó de hablar.

Ante este hecho, la campeona del reality de Hoy señaló que ella perdió a Alexa desde hace siete años y no hace tres cuando comenzaron los ataques, incluso confesó que cuando ese hombre llegó a sus vidas amenazó a Héctor con quitarle a Alexa y que siempre fue algo agresivo, pues Alexa en más de una ocasión los llamó para pedirles ayuda y que la sacaran de su casa pues no quería estar con él. Finalmente aclaró que no lo conoce y no puede afirmar si abusó de su hermana, pero que sí está segura que entre él y Hoffman la manipulan para hacer esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui