Sofía Castro sufre accidente de auto y casi atropella a reportero de Televisa; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven y muy famosa actriz de melodramas, Sofía Castro, recientemente confesó que sufrió un accidente vial, el cual causó unos daños en su camioneta, afirmando que fue a causa de una imprudencia pues casi atropella a un reportero que la estaba esperando a las afueras de las instalaciones de Televisa, por lo que hace poco brindó una entrevista al programa Hoy de lo sucedido y esto se sabe.

Fue la tarde del pasado martes 19 de diciembre que Castro a través de su cuenta de Instagram compartió que lamentablemente tuvo un terrible susto con la prensa a las afueras de la empresa San Ángel, debido a que aparentemente varios de estos elementos se pusieron en riesgo y la expusieron a ella a salir herida al no medir las consecuencias de lo que podría pasar en su desesperada búsqueda para hacer una nota.

Según la hija de Angélica Rivera, al salir de las instalaciones de dicha televisora todos los reporteros se le abalanzaron, por lo que envió el mensaje: "Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero por favor no se expongan. Hoy me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo. Así como nosotros tratamos siempre de cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídennos a nosotros. Además que su seguridad no vale ninguna nota de nadie. Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan cooperacha".

Ahora, este miércoles 20 de diciembre, la actriz de El Maleficio señaló que estuvo a punto de atropellar a uno de los elementos de la prensa y al dar ese volantazo para evitarlo fue cuando tuvo ese choque y se le hizo la abolladura a su auto, además del susto que se llevo, por lo que ante las cámaras del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, pidió que tuvieran más respeto y prudencia al pedir una entrevista.

Pero, mientras que Sofía hacía estas peticiones, en Sale el Sol la reconocida presentadora y periodista, Ana María Alvarado, negó rotundamente que los hechos hayan pasado como narró, declarando que la prensa estaba a los costados y nunca se le lanzaron, que ella vio el video y observó que en realidad el chófer de la joven tuvo la culpa, pues se distrajo un momento al querer subir el vidrio o bajarlo, y en eso tuvo que dar el volantazo para no estrellarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui