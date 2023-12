Sydney Sweeney revela que quería reducirse el busto pero que ahora son sus mejores amigas

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La talentosa actriz de Euphoria, Sydney Sweeney, de 26 años, ha compartido detalles íntimos sobre sus experiencias y luchas con la imagen corporal durante su adolescencia en una reciente entrevista con Glamour UK. A pesar de su destacada presencia en línea y su apreciada actuación en la exitosa serie, Sweeney reveló que consideró someterse a una reducción de senos cuando era adolescente debido a inseguridades sobre su apariencia física.

En la conversación, la estrella de Hollywood confesó: "Cuando estaba en la escuela secundaria, solía sentirme incómoda por lo grandes que eran mis senos y solía decir que cuando cumpliera 18 años, iba a conseguir que los hiciera más pequeños". Sin embargo, agradeció a su madre por disuadirla de esa decisión, comentando: "Me alegra mucho no haberlo hecho. Me gustan. Son mis mejores amigas".

Sweeney, que ha enfrentado comentarios sobre su figura en línea, destacó la importancia de la confianza en sí misma y la felicidad interna. "El cuerpo de todo el mundo es hermoso. Cuando tienes confianza y eres feliz por dentro es cuando realmente se muestra a otras personas", reflexionó.

La actriz, conocida por su actitud positiva hacia su cuerpo, insta a otras mujeres a aceptar y celebrar sus cuerpos. "Haz alarde de lo que tienes. Hazlo tuyo. Ámalos", expresó.

En cuanto a su vida romántica, Sweeney ha estado en una relación durante los últimos seis años con el empresario Jonathan Davino, quien es más de diez años mayor que ella. La actriz también abordó los rumores de un supuesto romance con Glen Powell en el set de Anyone But You, reconociendo que la especulación afectó a ambos y compartió su preocupación por Powell.

Sweeney también admitió la posibilidad de que la atención mediática se haya intensificado debido a su tradicional privacidad sobre su relación con Davino, señalando: "Nunca he compartido mucho [sobre mi relación], así que a la prensa le encanta crear drama en las historias".

Además, reveló sus próximos proyectos, incluida la próxima temporada de Euphoria y su participación en la película de superhéroes Madame Web, donde compartirá pantalla con Dakota Johnson en el papel principal. Con su sinceridad y positividad, Sydney Sweeney sigue siendo un ejemplo inspirador para sus seguidores, tanto en la pantalla como fuera de ella.

Fuente: Tribuna