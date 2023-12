Tras rumores de su salud, Sergio Corona llega a 'Hoy' con fuerte noticia sobre Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa primera actriz Silvia Pinal ha tenido muy preocupados a todos sus seguidores y fans durante los últimos días debido a que se ha especulado mucho que no la podría estar pasando bien físicamente, pues se enfrentaría a serios problemas de salud. En medio de todos estos rumores, la llamada 'Diva de México' provocó mayor revuelo entre sus fans debido a que se ausentó de los Premios Bravos, que ella preside.

El rumor comenzó la semana pasada cuando la primera actriz y amiga de doña Silvia, Norma Lazareno, aseguró que la madre de Alejandra Guzmán "no estaba bien" y días más tarde el periodista Mario de la Reguera reportó que la reconocida mujer nacida en Guaymas, Sonora, no la estaba pasando bien por sus problemas en los bronquios. "Estaba bastante delicada de salud en el aspecto del pecho que le ha atacado fuerte, no se ha logrado recuperar".

Aunque la propia hija de 'La Pinal', Sylvia Pasquel, había adelantado que su madre estaba perfecta y que pasarían juntas la Navidad, la noche de ayer 19 de diciembre la primera actriz no llegó a la entrega de los Premios Bravo y solo se hizo presente a través de un video que envió desde casa: "Gracias por los Premios Bravo, muchas gracias muchachos, gracias por haber estado aquí con nosotros", expresó mientras enviaba besos.

Debido a la ausencia de la fundadora de esta gala, el primer actor Sergio Corona no dudó en externar su tristeza y a través de las cámaras del programa Hoy declaró lo siguiente: "Qué pena me da que esté enferma mi gran amiga, mi gran compañera", mencionó el protagonista de Como dice el dicho y no tuvo reparo en elogiar a la matriarca de la dinastía Pinal: "La gran artista, la gran vedette, la completa artista por todos los aspecto, una gran persona"

Además de la opinión de don Sergio, quien también ha enfrentado algunos problemas médicos, Norma Lazareno volvió a hablar al respecto y señaló que es normal que doña Silvia se quiera 'guardar' debido a que las temperaturas en la capital han estado muy bajas: "Es un estado de su edad, tenemos que comprender que no se puede exponer a estas temperaturas".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy